В ООН заявили о рисках начала ядерной войны

Коммерсант , которое было опубликовано 15 октября. Заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что в мире набирает обороты ситуация, при которой существуют риски ядерной конфронтации. Об этом она рассказала в интервью газете, которое было опубликовано 15 октября.





"Знаменитые часы Судного дня снова вернули на без двух минут полночь. Существуют серьезные опасения того, что ситуация снова становится довольно опасной. И я вижу много разных причин для этого", − отметила Накамицу.

Она указала, что между государствами, включая ядерные державы, серьезно нарушено доверие, и напомнила слова генсека ООН, о том, что "мир сейчас находится в состоянии беспорядка из-за дефицита доверия".





Также Накамицу констатировала нехватку диалога между ведущими державами и другими странами. Замгенсека полагает, что сейчас они начинают ценить военные возможности больше дипломатии и переговоров.





Она подчеркнула, что есть и много других факторов, усложняющих обстановку, среди которых геополитический фактор и быстрое развитие науки и новых технологий.









Так, мир уже не биполярный, а последствия вредоносной деятельности в киберпространстве, потенциальные последствия от применения оружия с использованием искусственного интеллекта, гиперзвукового оружия требуют дополнительного понимания.





"Иными словами, есть много факторов, которые увеличивают угрозу ядерной конфронтации. Но самая острая проблема − это дефицит доверия между государствами. Остальные факторы усугубляют это. Ситуация очень сложная", − заявила замгенсека ООН.