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Россияне нашли работу мечты в Беларуси

16.10.2019 15:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Россияне нашли работу мечты в Беларуси
Россияне нашли «работу мечты» в… Беларуси

Белорусы стали победителями юбилейной премии. Эксперты назвали лучшим проект «Старший специалист», который реализует холдинг «Аптека Групп» (сеть аптек ADEL) при информационной поддержке агентства PR Vision. Белорусская сеть обошла такие компании, как «РТ Лабс» (дочерняя компания «Ростелекома»), Biocad, «Инвитро», Merck, «Туполев» и др. Всего же на конкурс было подано около 600 заявок.

Идея белорусского проекта принадлежит владельцу аптечного бизнеса Леониду Томчину. Его холдинг стал первым белорусским работодателем, открывшим вакансии для людей мудрого возраста. Проект решает две задачи: привлекает мотивированных сотрудников и создает новые возможности для активных белорусов старшего поколения.

Премия InterComm вручается с 2010 года лучшим проектам в сфере внутренних коммуникаций. Эксперты изучают и оценивают кейсы по формированию корпоративной культуры, развитию бренда работодателя, поиску, обучению и мотивации персонала.

 
 
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Белорусские вакансии для пенсионеров названы работой мечты на международной премии.
 
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