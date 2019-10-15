|
В Вилейском районе сгорело 5 тонн сена. Люди не пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В деревне Кривое Село Вилейского района горело сенохранилище, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Огонь уничтожил 5 тонн скошенной травы. Остальные 55 тонн сотрудники МЧС вместе с работниками сельхозпредприятия спасли.
Повреждена кровля и деревянные конструкции здания. Люди не пострадали. Предварительная версия возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В деревне Кривое Село Вилейского района горело сенохранилище, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Огонь уничтожил 5 тонн скошенной травы....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)