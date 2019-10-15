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Пассажирский автобус влетел в дерево в Риме: пострадали 29 человек

16.10.2019 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. ДТП в Риме: автобус с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с деревом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 29 человек, 9 из них – в тяжёлом состоянии.

Пассажирский автобус влетел в дерево в Риме: пострадали 29 человек

ЧП произошло на северо-западе города. Правоохранители рассматривают две версии случившегося. Первая – внезапное недомогание водителя. Вторая – солнце, из которого водитель мог ослепнуть или отвлечься. Ведётся расследование.

Пассажирский автобус влетел в дерево в Риме: пострадали 29 человек

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Новости Италии. ДТП в Риме: автобус с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с деревом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 29...
 
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