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В США рассказали, как Россия собирается отслеживать самолеты НАТО

16.10.2019 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия уделяет все больше внимания современным самолетам поддержки — в частности, машинам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Со временем в этой области российские ВВС могут приблизиться к американским. Об этом пишет Military Watch.

Самолет ДРЛО А-50 Фото: oko-planet.su

Пока основным самолетом ДРЛО в российских ВВС остается модель А-50, которая используется с 1989 года. И по количеству, и по возможностям они уступают усовершенствованным самолетам E-3 Sentry, который разработаны для ВВС США. В 2013 году российская авиация пополнилась модернизированным А-50У — он позволяет находиться в воздухе на одной заправке на 15−20% времени дольше, чем оригинальная модель.

А радар «Шмель II» вместо обычного «Шмеля» на А-50 может засекать истребители на 33% дальше, чем предшественник, а пуски ракет — на расстоянии в 1000 километров вместо 800. Всего «Шмель II» может отслеживать до 300 целей и наводить перехватчики одновременно на 40 целей — это в полтора раза больше, чем у предшествующей модели. А-50У также оборудован системами активной и пассивной радиоэлектронной борьбы.

Тем не менее, даже этот более продвинутый самолет считается только временным проектом — до тех пор, пока в серию не будет запущен совершенно новый А-100. Несмотря на то, что подробной информации о новой машине еще нет, уже известно, что она будет использовать радар с активной фазированной решеткой и обнаруживать вражеские воздушные цели на расстоянии до 600 километров.

Самолет будет сделан на платформе Ил-76МД-90А и получит новую авионику. А-100 можно будет использовать и над морем — заявленная дальность, на которой машина будет засекать корабли, составляет 400 километров или даже больше. Мощный радар станет преимуществом и для того, чтобы противостоять самолетам-невидимкам вроде истребителя F-35.

Возможно, заключает Military Watch, для противодействия А-100, когда он пойдет в серию, американцам придется срочно переходить на более продвинутые платформы ДРЛО.

 
 
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Сейчас по самолетам ДРЛО российская авиация отстает от американской, но в будущем все может измениться.
 
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