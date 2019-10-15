В Минске наркоман похитил у работников больницы почти 500 рублей

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в минской больнице. 28-летний молодой человек зашел в здание и на пропускном пункте представился родственником одного из пациентов, назвав вымышленную фамилию и отделение.

После того, как его пустили на территорию больницы, он поочередно заходил в кабинеты, доставал из сумок медперсонала деньги и забирал себе. По информации ГИОС Октябрьского РУВД г.Минска, парень таким образом обошел кабинеты с 2 по 12 этажи. Всего ему удалось похитить деньги на сумму около 490 руб.

Заметив пропажу денежных средств, медработники вызвали милицию. Вскоре парня задержали, деньги вернули владельцам. Сообщается, что в момент задержания молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому он был госпитализирован в токсикологическое отделение этой же больницы.

Действиям 28-летнего парня будет дана правовая оценка. Примечательно, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.