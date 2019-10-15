Могилевчанин отсудил у магазина 8 копеек за булочки в платных пакетах

Как стало известно, инцидент произошел в августе в городе Корма. Могилевчанин купил булочки с маком. Он обратил внимание на кассовый чек, в который включили стоимость полиэтиленовых пакетов. В них были упакованы булочки, пишет TUT.by .

Мужчина потребовал от заведующей магазином вернуть ему 8 копеек за пакеты, так как товары, требующие упаковки, а хлебобулочные изделия относятся именно к таким, передаются покупателю без взимания платы за упаковку. В магазине отказались возвращать мужчине деньги и тогда он обратился в суд.

В результате могилевчанину удалось доказать свою правоту. Суд встал на его сторону. Теперь магазин должен вернуть покупателю 8 копеек за пакеты, а также выплатить 100 рублей морального ущерба. Кроме того, предприятие обязано выплатить государству пошлину в размере трех базовых величин (сейчас – 76,5 руб.).