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Могилевчанин отсудил у магазина 8 копеек за булочки в платных пакетах

16.10.2019 17:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Могилевчанин отсудил у магазина 8 копеек за булочки в платных пакетах
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в августе в городе Корма. Могилевчанин купил булочки с маком. Он обратил внимание на кассовый чек, в который включили стоимость полиэтиленовых пакетов. В них были упакованы булочки, пишет TUT.by.

Могилевчанин отсудил у магазина 8 копеек за булочки в платных пакетах МАРТ обязал торговые объекты продавать пакеты и посуду из бумаги

Мужчина потребовал от заведующей магазином вернуть ему 8 копеек за пакеты, так как товары, требующие упаковки, а хлебобулочные изделия относятся именно к таким, передаются покупателю без взимания платы за упаковку. В магазине отказались возвращать мужчине деньги и тогда он обратился в суд.

В результате могилевчанину удалось доказать свою правоту. Суд встал на его сторону. Теперь магазин должен вернуть покупателю 8 копеек за пакеты, а также выплатить 100 рублей морального ущерба. Кроме того, предприятие обязано выплатить государству пошлину в размере трех базовых величин (сейчас – 76,5 руб.).

 
 
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Мужчине также выплатят 100 рублей в качестве морального ущерба.
 
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