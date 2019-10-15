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За 9 месяцев В2019 года ВВП Беларуси вырос всего на 1 процент
16.10.2019 17:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Национальный статистический комитет Беларуси провел первую оценку ВВП страны за январь-сентябрь 2019 года.
Как сообщает Белстат, вбъем ВВП в текущих ценах составил 96,5 млрд рублей. В сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2018 года он вырос на 1%.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107,2%.
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Национальный статистический комитет Беларуси провел первую оценку ВВП страны за январь-сентябрь 2019 года.
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