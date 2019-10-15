Акция «Чистый лес» пройдет в районе…

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





По инициативе Министерства лесного хозяйства и в соответствии с Республиканской программой мероприятий по проведению в Республике Беларусь 2018 – 2020 годов под знаком Года малой родины, а также в целях укрепления связей организаций Минлесхоза с местным населением, учащейся молодежью, широкой общественностью в проведении совместных экологических акций по наведению порядка в лесах, пропаганде бережного отношения к лесным ресурсам, в Беларуси 19 октября 2019 года пройдет добровольная акция «Чистый лес». Основная ее цель – привлечь внимание общественности к необходимости бережного отношения к лесу.

ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» приглашает предприятия и организации Ганцевичского района, учреждения образования, культуры и спорта, всех желающих и неравнодушных людей принять участие в акции «Чистый лес».

Стать участником акции сможет каждый желающий. Для этого нужно обратиться в ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» по телефону 6-27-12 или лесничества лесхоза и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу.

ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз»

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