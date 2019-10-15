Польским сенатором стал уроженец Ганцевичей

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

13 октября в Польше прошли очередные парламентские выборы.

Поляки выбирали новый состав Сейма и Сената своей страны. Приятно, что среди новоявленных польских сенаторов оказался и уроженец Ганцевщины, многолетний мэр города Нова-Суль Вадим Тышкевич.

За нашего земляка проголосовали 84 процента жителей города Нова-Суль, а всего по своему избирательному округу он набрал 52 процента голосов.

С победой в парламентских выборах и избранием в новый состав польского Сената Вадима Тышкевича поздравил председатель Ганцевичского районного исполнительного комитета Владимир Белов.





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