Мониторинги субъектов хозяйствования провели сотрудники Ганцевичского РОЧС

Ганцевичским РОЧС проведены мониторинги субъектов хозяйствования.
Мониторинги проведены на следующих объектах:
- Лицензиат УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» на объектах ТУП Торговая компания «Минск Кристалл трейд» фирменный магазин Минск Кристалл и ОАО «Промтранс энд ко» (руководитель — Копытник Н.Н.);
- лицензиат ОДО «БрестТехСервис» в ТЦ «Артмал» (руководитель – Мартынюк Ю.А.);
- торговые объекты ИП «Малышева Ю.А.» (руководитель – Малышева Ю.А.).
Мониторинги проведены на участках для голосования:
- УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» (руководитель – Кипцевич В.И.);
- Городской Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);
- ГУО «Средняя школа № 2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);
- Денисковичский сельский клуб (руководитель – Быкович О.В.);
- ГУО «Ганцевичская средняя школа им. Героя Советского Союза А.П.Бринского» (руководитель – Короленко О.Л.);
- Локтышевский фельдшерско-акушерский пункт (руководитель – Сошко В.В.);
- Начский сельский исполнительный комитет (руководитель – Мышковец Л.Д.);
- Филиал ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» туристическая база «Островок» (руководитель – Коволевский А.В.);
- Огаревичский сельский исполнительный комитет (руководитель – Бобко О.И.);
- ГУО «Куковская средняя школа» (руководитель – Занько А.А.);
- Большекруговичский сельский клуб (руководитель – Быкович О.В.);
- Малокруговичский Дом социально-культурных услуг (руководитель – Быкович О.В.);
- Хотыничский сельский Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);
- ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель – Перещук С.В.);
- Раздяловичский сельский Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);
- ГУО «Люсинский детский сад – средняя школа им. Я. Коласа» (руководитель – Зелёнко В.В.);
- Полонский Дом социально-культурных услуг (руководитель – Быкович О.В.);
- ГУО «Мальковичская средняя школа» (руководитель – Логвинович А.П.);
- Задубенский клуб-библиотека (руководитель – Быкович О.В.);
- Липский клуб-библиотека (руководитель – Быкович О.В.);
В ходе мониторинга на объектах ИП «Малышева Ю.А.» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не организована подготовка лиц, ответственных за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума в ТЦ «Артмал» и ТЦ «Никимал»;
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях наружных эвакуационных выходов в ТЦ «Артмал»;
- под маршами эвакуационных лестничных клеток размещаются горючие материалы в ТЦ «Артмал»;
- у эвакуационных выходов располагается имущество, препятствующее безопасной эвакуации людей в ТЦ «Артмал»;
- в помещении котельной первичное средство пожаротушения (огнетушитель) находится в неисправном состоянии в ТЦ «Артмал»;
- не заключён договор на техническое обслуживание АПС в ТЦ «Артмал»;
- имеющийся план эвакуации разработан не соответствии с действующим ТНПА в ТЦ «Артмал»;
- не обеспечена постоянная готовность к применению средств противопожарной защиты (отсутствует устройство для открывания окон в лестничной клетке) в ТЦ «Артмал»;
- не осуществлена проверка готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения в ТЦ «Артмал»;
- на техэтаже электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией в ТЦ «Артмал»;
- в лестничных клетках отсутствуют указательные знаки пожарной безопасности в ТЦ «Артмал»;
- не обеспечена передача извещений о пожаре от АПС на пункт диспетчеризации МЧС в ТЦ «Артмал»;
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях наружных эвакуационных выходов в ТЦ «Никимал»;
- имеющийся план эвакуации разработан не соответствии с действующим ТНПА в ТЦ «Никимал»;
- у эвакуационных выходов располагается имущество, препятствующее безопасной эвакуации людей в ТЦ «Никимал»;
- -не заключён договор на техническое обслуживание АПС в ТЦ «Никимал»;
- в лестничных клетках отсутствуют указательные знаки пожарной безопасности в ТЦ «Никимал»;
- допускается курение вне специально отведённых местах в ТЦ «Никимал»;
- помещение котельной не укомплектовано первичными средствами пожаротушения в ТЦ «Никимал».
В ходе мониторинга участка для голосования в Локтышевской фельдшерско-акушерском пункте выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без помощи ключа эвакуационной двери главного входа.
В ходе мониторинга участка для голосования в Начском сельском совете выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- инструкция по пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям действующих ТНПА;
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без помощи ключа эвакуационной двери главного входа;
- в отдельных помещениях электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;
- не обеспечена требуемым количеством первичных средств пожаротушения.
В ходе мониторинга участка для голосования в Огаревичском сельском совете выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- инструкция по пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям действующих ТНПА;
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без помощи ключа эвакуационной двери главного входа;
- не обеспечена требуемым количеством первичных средств пожаротушения;
- не проведён противопожарный инструктаж с работниками сельского совета;
- не обеспечен доступ к пожарным кранам;
- не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения;
- не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума.
В ходе мониторинга участка для голосования в ГУО «Хотыничская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- эвакуационный выход из лестничной клетки 1-го этажа не обозначен указательным знаком пожарной безопасности;
- замок на наружной эвакуационной двери из спортивного зала не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;
- допускается размещение на путях эвакуации имущества, препятствующего безопасной эвакуации людей.
В ходе мониторинга участка для голосования в ГУО «Люсинский детский сад – средняя школа им. Я. Коласа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- у эвакуационных выходов располагается имущество, препятствующее безопасной эвакуации людей.
В ходе мониторинга участка для голосования в ГУО «Мальковичская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты в кабинете географии.
В ходе мониторинга участков для голосования в УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства», ГУО «Средняя школа № 2 г. Ганцевичи», ГУО «Ганцевичская средняя школа им. Героя Советского Союза А.П.Бринского», Филиал ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» туристическая база «Островок» и ГУО «Куковская средняя школа» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.
Дополнительно руководителям субъектов хозяйствования на которых будут организованы участки для голосования вручены следующие рекомендации:
- обеспечить ознакомление под роспись членов избирательной комиссии с требованиями пожарной безопасности, обещеобеъктовой инструкцией по пожарной безопасности, режимом курения на объекте;
- в случае проведения массового мероприятия с одновременным пребыванием в одном помещении более 50 человек (торговля, культурно-развлекательная программа, детские площадки и т.д.), организовать до начала его проведения осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность и обеспечить их дежурство.
Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам проведённых мониторингов, направлены рекомендации по их устранению.
В ходе мониторинга лицензиата УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» на объектах УК «Ганцевичский районный краеведческий музей», ТУП Торговая компания «Минск Кристалл трейд» фирменный магазин Минск Кристалл и ОАО «Промтранс энд ко» и — лицензиата ОДО «БрестТехСервис» в ТЦ «Артмал» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.
В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведены повторные мониторинги на следующих объектах по результатам которых предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме:
- ЧТПУП «НастинДар» (магазин «Молочный») (руководитель – Тихонович Е.Н.);
- торговый объект ЧТУП «Продукты и К» (руководитель – Ярошевич В.Р.);
- лицензиата ОАО «Полесьетехинформатика» на торговом объекте ООО «Санта Ритейл» (руководитель – Тимошук А.С.);
- торговый объект УП «Торговый дом «Лагуна»» (руководитель – Стрельчик В.В.);
- торговые объекты ЧТУП «СанФаянсПлюс» (руководитель – Григарович А.К.);
- торговые объекты ИП «Малышева Ю.А.» (руководитель – Малышева Ю.А.)
Ганцевичский РОЧС