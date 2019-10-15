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Мониторинги субъектов хозяйствования провели сотрудники Ганцевичского РОЧС

16.10.2019 13:59 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

 Ганцевичским РОЧС проведены мониторинги субъектов хозяйствования.

Мониторинги проведены на следующих объектах:

  • Лицензиат УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» на объектах ТУП Торговая компания «Минск Кристалл трейд» фирменный магазин Минск Кристалл и ОАО «Промтранс энд ко» (руководитель — Копытник Н.Н.);
  • лицензиат ОДО «БрестТехСервис» в ТЦ «Артмал» (руководитель – Мартынюк Ю.А.);
  •  торговые объекты ИП «Малышева Ю.А.» (руководитель – Малышева Ю.А.).

Мониторинги проведены на участках для голосования:

  • УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» (руководитель – Кипцевич В.И.);
  • Городской Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);
  • ГУО «Средняя школа № 2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);
  • Денисковичский сельский клуб (руководитель – Быкович О.В.);
  • ГУО «Ганцевичская средняя школа им. Героя Советского Союза А.П.Бринского» (руководитель – Короленко О.Л.);
  • Локтышевский фельдшерско-акушерский пункт (руководитель – Сошко В.В.);
  • Начский сельский исполнительный комитет (руководитель – Мышковец Л.Д.);
  • Филиал ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» туристическая база «Островок» (руководитель – Коволевский А.В.);
  • Огаревичский сельский исполнительный комитет (руководитель – Бобко О.И.);
  • ГУО «Куковская средняя школа» (руководитель – Занько А.А.);
  • Большекруговичский сельский клуб (руководитель – Быкович О.В.);
  • Малокруговичский Дом социально-культурных услуг (руководитель – Быкович О.В.);
  • Хотыничский сельский Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);
  • ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель – Перещук С.В.);
  • Раздяловичский сельский Дом культуры (руководитель – Быкович О.В.);
  • ГУО «Люсинский детский сад – средняя школа им. Я. Коласа» (руководитель – Зелёнко В.В.);
  • Полонский Дом социально-культурных услуг (руководитель – Быкович О.В.);
  • ГУО «Мальковичская средняя школа» (руководитель – Логвинович А.П.);
  • Задубенский клуб-библиотека (руководитель – Быкович О.В.);
  • Липский клуб-библиотека (руководитель – Быкович О.В.);

В ходе мониторинга на объектах ИП «Малышева Ю.А.» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не организована подготовка лиц, ответственных за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума в ТЦ «Артмал» и ТЦ «Никимал»;
  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях наружных эвакуационных выходов в ТЦ «Артмал»;
  • под маршами эвакуационных лестничных клеток размещаются горючие материалы в ТЦ «Артмал»;
  • у эвакуационных выходов располагается имущество, препятствующее безопасной эвакуации людей в ТЦ «Артмал»;
  • в помещении котельной первичное средство пожаротушения (огнетушитель) находится в неисправном состоянии в ТЦ «Артмал»;
  • не заключён договор на техническое обслуживание АПС в ТЦ «Артмал»;
  • имеющийся план эвакуации разработан не соответствии с действующим ТНПА в ТЦ «Артмал»;
  • не обеспечена постоянная готовность к применению средств противопожарной защиты (отсутствует устройство для открывания окон в лестничной клетке) в ТЦ «Артмал»;
  • не осуществлена проверка готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения в ТЦ «Артмал»;
  • на техэтаже электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией в ТЦ «Артмал»;
  • в лестничных клетках отсутствуют указательные знаки пожарной безопасности в ТЦ «Артмал»;
  • не обеспечена передача извещений о пожаре от АПС на пункт диспетчеризации МЧС в ТЦ «Артмал»;
  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях наружных эвакуационных выходов в ТЦ «Никимал»;
  • имеющийся план эвакуации разработан не соответствии с действующим ТНПА в ТЦ «Никимал»;
  • у эвакуационных выходов располагается имущество, препятствующее безопасной эвакуации людей в ТЦ «Никимал»;
  • -не заключён договор на техническое обслуживание АПС в ТЦ «Никимал»;
  • в лестничных клетках отсутствуют указательные знаки пожарной безопасности в ТЦ «Никимал»;
  • допускается курение вне специально отведённых местах в ТЦ «Никимал»;
  • помещение котельной не укомплектовано первичными средствами пожаротушения в ТЦ «Никимал».

В ходе мониторинга участка для голосования в Локтышевской фельдшерско-акушерском пункте выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без помощи ключа эвакуационной двери главного входа.

В ходе мониторинга участка для голосования в Начском сельском совете выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • инструкция по пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям действующих ТНПА;
  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без помощи ключа эвакуационной двери главного входа;
  • в отдельных помещениях электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;
  • не обеспечена требуемым количеством первичных средств пожаротушения.

В ходе мониторинга участка для голосования в Огаревичском сельском совете выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • инструкция по пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям действующих ТНПА;
  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без помощи ключа эвакуационной двери главного входа;
  • не обеспечена требуемым количеством первичных средств пожаротушения;
  • не проведён противопожарный инструктаж с работниками сельского совета;
  • не обеспечен доступ к пожарным кранам;
  • не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения;
  • не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума.

В ходе мониторинга участка для голосования в ГУО «Хотыничская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • эвакуационный выход из лестничной клетки 1-го этажа не обозначен указательным знаком пожарной безопасности;
  • замок на наружной эвакуационной двери из спортивного зала не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;
  • допускается размещение на путях эвакуации имущества, препятствующего безопасной эвакуации людей.

В ходе мониторинга участка для голосования в ГУО «Люсинский детский сад – средняя школа им. Я. Коласа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • у эвакуационных выходов располагается имущество, препятствующее безопасной эвакуации людей.

В ходе мониторинга участка для голосования в ГУО «Мальковичская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты в кабинете географии.

В ходе мониторинга участков для голосования в УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства», ГУО «Средняя школа № 2 г. Ганцевичи», ГУО «Ганцевичская средняя школа им. Героя Советского Союза А.П.Бринского», Филиал ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» туристическая база «Островок» и ГУО «Куковская средняя школа» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

Дополнительно руководителям субъектов хозяйствования на которых будут организованы участки для голосования вручены следующие рекомендации:

  • обеспечить ознакомление под роспись членов избирательной комиссии с требованиями пожарной безопасности, обещеобеъктовой инструкцией по пожарной безопасности, режимом курения на объекте;
  • в случае проведения массового мероприятия с одновременным пребыванием в одном помещении более 50 человек (торговля, культурно-развлекательная программа, детские площадки и т.д.), организовать до начала его проведения осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность и обеспечить их дежурство.

Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам проведённых мониторингов, направлены рекомендации по их устранению.

В ходе мониторинга лицензиата УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» на объектах УК «Ганцевичский районный краеведческий музей», ТУП Торговая компания «Минск Кристалл трейд» фирменный магазин Минск Кристалл и ОАО «Промтранс энд ко» и — лицензиата ОДО «БрестТехСервис» в ТЦ «Артмал» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведены повторные мониторинги на следующих объектах по результатам которых предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме:

  • ЧТПУП «НастинДар» (магазин «Молочный») (руководитель – Тихонович Е.Н.);
  • торговый объект ЧТУП «Продукты и К» (руководитель – Ярошевич В.Р.);
  • лицензиата ОАО «Полесьетехинформатика» на торговом объекте ООО «Санта Ритейл» (руководитель – Тимошук А.С.);
  • торговый объект УП «Торговый дом «Лагуна»» (руководитель – Стрельчик В.В.);
  • торговые объекты ЧТУП «СанФаянсПлюс» (руководитель – Григарович А.К.);
  • торговые объекты ИП «Малышева Ю.А.» (руководитель – Малышева Ю.А.)

Ганцевичский РОЧС

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Теги: Минск
 
 
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 Ганцевичским РОЧС проведены мониторинги субъектов хозяйствования. Мониторинги проведены на следующих объектах: Лицензиат УП «Барановичский комбинат...
 
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