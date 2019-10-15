|
В Радошковичах ищут водителя, который сбил на переходе 13-летнюю девочку
Источник материала: Tut.by
Вечером 14 октября в городском поселке Радошковичи автомобиль сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Водитель с места ДТП уехал. Об этом
В понедельник, 14 октября, около 17.25 водитель на неустановленной машине двигался по улице Полоцкой в направлении Советской, а возле дома № 13 совершил наезд на девочку. Она переходила дорогу по обозначенному нерегулируемому переходу.
Девочка ушла с места происшествия, после чего уехал и водитель. Но она получила травмы и позже была госпитализирована в хирургическое отделение детской больницы. Пострадавшая — жительница деревни Граничи.
По факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГАИ изучают записи с камер наблюдения. Милиция ищет очевидцев аварии, а также самого водителя.
Всех, кто владеет информацией о ДТП или записью этого происшествия, просят сообщить в отдел ГАИ Молодечненского РОВД лично по адресу: ул. Т. Дудко, 1 (каб. 18) либо по телефонам: 8 0176 74−53−40, 8 0176 74−53−43 или 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девочка ушла с места происшествия, после чего уехал и водитель. Но она получила травмы и позже была госпитализирована в хирургическое отделение детской больницы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)