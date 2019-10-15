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В Радошковичах ищут водителя, который сбил на переходе 13-летнюю девочку

16.10.2019 18:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 14 октября в городском поселке Радошковичи автомобиль сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Водитель с места ДТП уехал. Об этом сообщает милиция Минской области.


Примерно так вечером выглядела дорога, где сбили ребенка

В понедельник, 14 октября, около 17.25 водитель на неустановленной машине двигался по улице Полоцкой в направлении Советской, а возле дома № 13 совершил наезд на девочку. Она переходила дорогу по обозначенному нерегулируемому переходу.

Девочка ушла с места происшествия, после чего уехал и водитель. Но она получила травмы и позже была госпитализирована в хирургическое отделение детской больницы. Пострадавшая — жительница деревни Граничи.


Так выглядит пешеходный переход днем

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГАИ изучают записи с камер наблюдения. Милиция ищет очевидцев аварии, а также самого водителя.

Всех, кто владеет информацией о ДТП или записью этого происшествия, просят сообщить в отдел ГАИ Молодечненского РОВД лично по адресу: ул. Т. Дудко, 1 (каб. 18) либо по телефонам: 8 0176 74−53−40, 8 0176 74−53−43 или 102.

 
 
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Девочка ушла с места происшествия, после чего уехал и водитель. Но она получила травмы и позже была госпитализирована в хирургическое отделение детской больницы.
 
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