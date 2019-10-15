Рванули в Литву и Польшу. В какие страны отправляются на заработки минчане

Источник материала: Tut.by

На заработки за границу в январе-сентябре этого года выехали 2962 минчанина. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал начальник управления по гражданству и миграции (УГиМ) ГУВД Мингорисполкома Юрий Баранов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

По статистике, больше всего минчан в январе-сентябре уехало на заработки в Россию (650 человек), Литву (495), Польшу (417), Германию (393) и Чехию (339). В число популярных у минчан стран для трудовой миграции входят также США, Финляндия, Болгария, Китай, Словакия, Италия.

Большинство уехавших на заработки минчан — 1952 человека — устроились по рабочим специальностям, еще 676 человек — в сферу торговли и обслуживания, 319 — в сельском хозяйстве. И только 15 выехавших на заработки минчан получили должности квалифицированных работников и специалистов.

Число минчан, которые отправляются работать за границу, продолжает расти. К примеру, в январе-июне этого года за рубежом трудоустроились 2216 жителей нашей столицы, а годом ранее — 1955. И если за весь 2018 год на заработки за пределы нашей страны выехали 3762 минчанина, то в 2017-м — 3018.

Напомним, ранее в Чехии заявляли , что у них есть необходимость в белорусских работниках. При этом МИД Чехии ранее объявил, что выделит больше ресурсов для рассмотрения запросов на получение разрешений на работу от специалистов из других стран, в том числе из Беларуси.

В Польше тем временем готовятся к наплыву гастарбайтеров из Беларуси, а в Литве обеспокоены тем, что белорусы и украинцы вытесняют местных жителей с рынка труда.