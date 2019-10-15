|
Рванули в Литву и Польшу. В какие страны отправляются на заработки минчане
Источник материала: Tut.by
На заработки за границу в январе-сентябре этого года выехали 2962 минчанина. Об этом агентству «Минск-Новости»
По статистике, больше всего минчан в январе-сентябре уехало на заработки в Россию (650 человек), Литву (495), Польшу (417), Германию (393) и Чехию (339). В число популярных у минчан стран для трудовой миграции входят также США, Финляндия, Болгария, Китай, Словакия, Италия.
Большинство уехавших на заработки минчан — 1952 человека — устроились по рабочим специальностям, еще 676 человек — в сферу торговли и обслуживания, 319 — в сельском хозяйстве. И только 15 выехавших на заработки минчан получили должности квалифицированных работников и специалистов.
Число минчан, которые отправляются работать за границу,
Напомним, ранее в Чехии
В Польше тем временем
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По статистике, минчане чаще всего уезжают на заработки в Россию, Литву и Польшу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)