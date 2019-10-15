Студенты БГУ стали призерами международной ИТ-олимпиады в России

Источник материала: Аргументы и факты

В России состоялась XII Международная олимпиада информационных технологий «ИТ-Планета 2018/2019». Студенческая команда БГУ стала обладателем нескольких наград научного соревнования, сообщается на официальном сайте вуза.

Аспирант химического факультета Евгений Бондаренко стал «серебряным» призером в конкурсе «Робофабрика» в номинации «Изделие» за разработку прибора для анализа спектра излучения. Кроме того, сборная БГУ по результатам выступлений на всех этапах состязания признана чемпионом Беларуси среди 25 отечественных команд.

Всего участниками финального поединка стали более 300 молодых ИТ-специалистов из Беларуси, России, Украины, Армении и Казахстана. При этом в отборочных турах олимпиады состязались более 20 тыс. представителей из 920 учебных заведений 11 государств.