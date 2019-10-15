Агуэро попал в аварию

Источник материала: Tut.by

Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию. ДТП произошло, когда футболист ехал на тренировку своей команды, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Daily Mirror.

31-летний игрок не пострадал. А вот его внедорожник получил довольно серьезные повреждения. Подробности инцидента пока не сообщаются.

BREAKING Sergio Aguero involved in car crash before Man City training https://t.co/nC3pNTUuBU pic.twitter.com/VXOoON6E4S — Mirror Football (@MirrorFootball) October 16, 2019

В 2017 году Агуэро также попал в автомобильную аварию, в которой получил перелом ребер. Тогда нападающий вызвал такси, чтобы добраться до аэропорта Амстердама, но по дороге его водитель не справился с управлением, и машина врезалась в столб.