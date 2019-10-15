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Агуэро попал в аварию
Источник материала: Tut.by
Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию. ДТП произошло, когда футболист ехал на тренировку своей команды,
31-летний игрок не пострадал. А вот его внедорожник получил довольно серьезные повреждения. Подробности инцидента пока не сообщаются.
В 2017 году Агуэро также попал в автомобильную аварию, в которой получил перелом ребер. Тогда нападающий вызвал такси, чтобы добраться до аэропорта Амстердама, но по дороге его водитель не справился с управлением, и машина врезалась в столб.
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К счастью, форвард избежал травмы.
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