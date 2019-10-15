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Под Ивье автомобилист насмерть сбил велосипедиста

16.10.2019 18:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ивьевском районе автомобиль сбил велосипедиста. От полученных травм тот скончался в больнице. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

ДТП произошло 16 октября около 15.00 часов вблизи города Ивье. По предварительным данным, двигаясь по трассе Совгути-Гончары-Дайлиды, на перекрестке водитель легкового авто совершил наезд на велосипедиста. Позже тот скончался в больнице.

Ивьевским районным отделом Следственного комитета в отношении 27-летнего водителя легкового автомобиля возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящий момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 
 
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ДТП произошло 16 октября около 15.00 часов вблизи города Ивье. По предварительным данным, двигаясь по трассе Совгути-Гончары-Дайлиды, на перекрестке водитель...
 
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