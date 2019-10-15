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Программисты отказываются от еды, мастурбации и соцсетей. В чём смысл?

16.10.2019 17:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Разработчики Силиконовой долины массово отказываются от соцсетей, еды и мастурбации. По информации The Telegraph рассказываем, в чем смысл.

Не секрет, что в борьбе за выживание дофамин давал людям преимущество, побуждая их, например, искать пищу и коммуницировать друг с другом. Но теперь, когда треп, просмотров фильмов и заказ еды стали настолько обыденными, как дотронуться до смартфона, мы впали в дофаминовую зависимость. С этой проблемой решил справиться профессор психиатрии из Сан-Франциско Кэмерон Сепах — он придумал противоядие, чтобы помочь своим клиентам (разработчикам Кремниевой долины) стать более продуктивными. Выход — дофаминовое голодание.

«Дофаминовое голодание — это метод поведенческой психологии, которая позволяет организовать время так, чтобы ограничить чрезмерную вовлеченность в процессы, способные спровоцировать аддикцию», — считает Сепах. Кэмерон составил список занятий, которые следует избегать:

  • Серфинг в интернете и видеоигры.
  • Зависание в соцсетях и интернете.
  • Употребление вредной еды.
  • Получение острых ощущений.
  • Просмотр порно и мастурбация.
  • Употребление наркотиков и алкоголя.

Профессор предлагает попробовать исключить либо часть, либо все эти действия сначала на один час в день, постепенно увеличивая время до четырех часов. Затем — исключить на один день в неделю (лучше всего в выходные), а после — на одну неделю в году.

По мнению Кэмерона, общая цель «детокса» состоит не в том, чтобы снизить уровень дофамина, а в том, чтобы отдохнуть от привычек, которые сильно перегружают мозг. Эта диета тренирует голову, чтобы позже найти в себе силы взять контроль над собственными решениями.

Пациенты доктора уверяют, что, следуя рекомендациям, они чувствуют себя более сконцентрированными, присутствующими в моменте и менее стрессующими. Кроме того, разработчики сокращают время, которое тратят впустую, и направляют его в нужное русло.

 
 
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Разработчики Силиконовой долины массово отказываются от соцсетей, еды и мастурбации. По информации The Telegraph рассказываем, в чем смысл. Не секрет, что в борьбе за...
 
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