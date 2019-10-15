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Беларусь вошла в топ-5 стран с дешевым фастфудом

16.10.2019 18:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь вошла в топ-5 стран с дешевым фастфудом
ViChizh / shutterstock.com

Беларусь вошла в топ-5 стран с дешевым фастфудом Путеводитель по бургерам. Чем отличается гавайский от веганского
Портал ТурСтат представил рейтинг популярных у российских туристов стран с недорогой быстрой едой. В топ-5 попала Беларусь. В первую пятерку также вошли Россия, Украина, Казахстан и Азербайджан.

Рейтинг был составлен по результатам сравнения цен на бургер сети фастфуда в популярных туристических направлениях. Выяснилось, что дороже всего бургер обойдется в странах еврозоны – в среднем 4,1 евро.

 
 
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Результаты исследования представил портал ТурСтат.
 
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