Рейтинг был составлен по результатам сравнения цен на бургер сети фастфуда в популярных туристических направлениях. Выяснилось, что дороже всего бургер обойдется в странах еврозоны – в среднем 4,1 евро.
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Беларусь вошла в топ-5 стран с дешевым фастфудом
16.10.2019 18:39 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
ViChizh /
Рейтинг был составлен по результатам сравнения цен на бургер сети фастфуда в популярных туристических направлениях. Выяснилось, что дороже всего бургер обойдется в странах еврозоны – в среднем 4,1 евро.
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Результаты исследования представил портал ТурСтат.
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