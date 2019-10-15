Домашний хлеб - это тренд? О любимом деле, которое кормит

История Тамары способна вдохновить всех, кто полжизни проводит на нелюбимой работе и не может найти дело по душе. Тамара проработала главным бухгалтером более 25 лет, но стоило ей самостоятельно испечь хлеб – и она кардинально сменила деятельность. Теперь работа Тамаре в радость. Какой хлеб считается традиционно белорусским, где лучше его покупать и как правильно испечь – ответы на вопросы ищите в материале.
Первый хлеб
– По образованию я экономист. Успела поработать на заводе, в филиале страховой компании, на таможне в Молодечно. Потом уехала в Минск и устроилась бухгалтером в строительную компанию. Но эта профессия никогда не приносила мне радости.
Как-то раз, руководствуясь информацией в Интернете, я вывела закваску. Первый хлеб испекла дома у мамы, в старой газовой духовке. Тесто замесила интуитивно: добавила в закваску воду, муку, соль. Когда тесто подошло, переложила его в утятницу и накрыла крышкой. Поставила в духовку, через некоторое время достаю – хлеб. Как я радовалась! А сестра кричала: «Надо же, хлеб испекла!» И мама была удивлена. Ведь учиться мне было не у кого. Только потом я узнала, что когда-то хлеб пекла наша бабушка.
Мне это дело легло на душу. Я даже руководству на работе говорила: давайте откроем пекарню! Но мое предложение не восприняли всерьез. Тогда я уволилась, чтобы посвятить себя любимому делу.
Процесс
– Выпечка домашнего хлеба на закваске по времени занимает около суток.
Всё начинается с подготовки опары – жидкого предварительного теста. Этот процесс длится часов восемь. Далее – замес теста. Нужно выделить три часа на то, чтобы оно выбродило. Потом – предформовка, отлёжка, формовка, расстойка заготовки теста. Это займет еще часа три. Непосредственно выпечка – минут 40.
Поначалу я экспериментировала с ингредиентами: добавляла в тесто лаванду, крупы, жареное сало и овощи. Всё записывала в тетрадь. Сейчас могу сама придумывать рецепты. Мой пятилетний внук с удовольствием мне помогает, а между покупным и домашним хлебом выберет последний.
Хлеб в Беларуси: тогда и сейчас
– Белорусский хлеб – один из самых вкусных и сложных в мире. Мы незаслуженно его забыли, заели багетами и чиабаттой. Для нас, жителей северного климата, важнее ржаной хлеб: он богат микроэлементами и белками.
Наши предки даже пообедать могли хлебом и квасом. Хлеб пекли в печи на поду. Оттого и название – подовый. Тесто замешивали тяжелое, ржаное. Хозяйка вытапливала печь, выгребала золу и отправляла туда хлеб. Пекли его огромными буханками. У меня в голове такая картинка: за столом сидит большая семья, а отец прижимает к груди здоровенную буханку и отрезает каждому члену семьи по ломтю.
Сейчас мы выпекаем хлеб на бумаге или тефлоновых листах, а раньше наши бабушки использовали листья капусты, клена, аира. Выпечка насыщалась их ароматом. Закваски тоже были другие – пекли на старом, спелом тесте. Закваску вместе с дежой хозяйки передавали из одной избы в другую.
Сегодня белорусские заводы пекут неплохой хлеб. А вот качество продукции, испеченной в пекарнях крупных магазинов, вызывает у меня вопросы. Возьмите в руки ржаной хлеб в гипермаркете. Он ведь как поролон! Нажимаешь на него, а он возвращается в прежнюю форму. Настоящий ржаной хлеб так себя не ведет – только пшеничный, закрашенный солодом с добавками.
Но и не все домашние продукты качественные. Фермерский хлеб тоже может быть никаким – похожим на кусок глины. Зачем это продают?
«Выпечка – это модно»
– У меня никогда не было цели зарабатывать на хлебе. Я пекла его дома в духовке и дарила друзьям. Когда в Минске только открывались первые фермерские магазины, я предлагала им сотрудничество. В Европе популярны уютные пекарни, где утром можно купить кофе и свежие булочки. А в Минске к хлебной сфере не было интереса. Тогда я завела аккаунт в Instagram. Хлеб вызывал у меня такие эмоции, что хотелось говорить о нем бесконечно.
Сейчас выпекать – это модно. Я зарегистрировала ИП и обучаю своему ремеслу всех желающих в минской студии «Маис». Меня приглашают владельцы кафе и ресторанов, я помогаю им наладить производство хлеба. Но если я понимаю, что для людей в этом главное – деньги, то отказываюсь от сотрудничества. Печь хлеб нужно с душой.
Хобби объединяет
– Благодаря хлебу в моей жизни появилось много хороших людей. В июле я отправилась в десятидневный сплав по рекам Беларуси, куда меня пригласил дьякон Гарнизонного Храма Брестской крепости – отец Михаил. Мы с ним познакомились в церковно-приходской школе храма, где я обучала деток прихожан печь хлеб. Отец Михаил тоже увлечен хлебом, я помогла ему разработать рецепт Артоса, пасхального хлеба.
Собираясь в сплав, мы взяли с собой закваску и муку. Плыли на плоту, вокруг был только лес, а я на ходу делала хлеб. С утра на плоту замешивала тесто, оно выбраживало. А вечером мы с участниками сплава пекли хлеб в старой утятнице на углях костра. Это вызывало у всех столько эмоций!
В августе я две недели провела в горах Алтая. Опять же – по приглашению моих «хлебных» друзей. А в магазине при Свято-Елисаветинском монастыре уже два года как можно купить «Бородинский» и «Литовский» хлеб, которые мы разрабатывали с матушкой Тамарой и пекарями монастыря. Также я занимаюсь благотворительностью, провожу мастер-классы для мам маленьких пациентов Центра детской онкологии в Боровлянах.
В Instagram я запускаю прямые эфиры, где бесплатно делюсь своими знаниями, отвечаю на вопросы. Сейчас на мой блог подписаны около 25 тысяч человек, и я получаю много благодарностей от людей со всего мира. Среди моих источников информации – аккаунты других хлебопеков, сайты, книги. Среди книг могу выделить «Хлеб. Технология и рецептуры» Джеффри Хамельмана – она написана доступным языком и по делу.
Мне до сих пор предлагают работу бухгалтера, но я говорю: «Я не хочу, у меня есть дело, которое приносит мне счастье».
Советы Тамары:
Покупайте обычный дрожжевой хлеб с хлебозавода и не гонитесь за брендом «домашнего», если не уверены в его качестве.
Не верьте этикетке с надписью «бездрожжевой хлеб». Такого в природе не существует. Если хлеб разрыхленный, в нем уже есть дрожжи. Закваска тоже содержит дрожжи – только дикие.
Когда на продукте питания появляется плесень, сразу его выбрасывайте. Даже если вы срежете плесень ножом, в еде останутся ядовитые канцерогены.
Ошибочно полагать, что от хлеба можно поправиться. Его надо есть грамотно. Лучше съесть хлеб, чем батон или пирожное.
Не храните хлеб в холодильнике. Температура от +4 до +10 градусов плоха для хлеба, он черствеет. Лучше положить его в морозильник. Перед этим разрезать на несколько порций и завернуть в пленку. Чтобы разогреть хлеб, можно использовать духовку или положить его на стол – через час будет как свежий. Но повторно замораживать хлеб не стоит, иначе он снова пройдет через нежелательный температурный диапазон.
Если хотите научиться печь хлеб, забудьте про хлебопечки, которые все сделают за вас. Используйте газовую или электрическую духовку. А дальше – настройтесь на добрый лад и доверьтесь своим ощущениям.
Самое главное – найдите дело по душе! И вам никогда не придется работать.