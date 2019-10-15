Белорусская милиция с начала года изъяла полтонны наркотиков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Полтонны наркотиков и психотропных веществ изъяли сотрудники белорусской милиции с начала этого года. Кроме того, было перекрыто 20 каналов поставок запрещенного товара, сообщает «МИР 24».

Речь идет не только о тех наркотических средствах, что привозят в Беларусь, но также о наркотиках, которые везут транзитом в Россию. Объем конфиската с каждым годом растет. Однако специалисты просят не паниковать и уверяют, что ситуация находится под контролем. В частности, количество преступлений в этой области за пять лет снизилось в 1,5 раза. Уменьшилась и смертность от передозировки. А сейчас ведомство работает над тем, чтобы пресечь распространение наркотиков через интернет.

«Оплата происходит не только электронными деньгами, но и любой криптовалютой. При этом покупатель не видит потребителя, а закладчик не видит организатора преступного бизнеса. Как эффективно этому противодействовать? Понимая всю глубину проблемы, понимая сложности в осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в интернете, мы создали несколько лет назад подразделение интернет-разведки», – рассказал начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Геннадий Казакевич.

По данным МВД, с помощью глобальной сети сейчас сбывают до 90% наркотиков.