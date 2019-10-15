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Как в девяностых: в Москве видеорегистратор снял дерзкое ограбление авто прямо посреди дороги
Источник материала: Tut.by
В Москве видеорегистратор записал момент дерзкого ограбления бизнесмена Алексея Богатырева, которое случилось прямо посреди оживленного Ленинского проспекта. Автомобилю Mercedes, в котором ехал мужчина, перегородила дорогу другая машина, после чего из нее выскочили преступники в масках и с оружием. Они избили бизнесмена, обстреляли его машину и забрали содержимое багажника, в котором находилось около 90 тысяч долларов. Грабителей до сих пор ищут.
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Грабителей до сих пор ищут.
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