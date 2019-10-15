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Руки на руль! Как не получить штраф в $ 130? Советы водителям, которые собираются в Польшу

16.10.2019 18:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Польше с 7 ноября заработают новые правила дорожного движения. Об изменениях, которые некоторых могут привести к штрафу, сообщает «Polsat News».


Машина польской полиции. Фото: Filip Radwanski / Forum

Так, если вас остановил полицейский, отрывать руки от руля больше будет нельзя. А попытка залезть в карман, например, за документами может рассматриваться, как попытка взять оружие, пишет belsat.eu

В общем на каждое движение водитель должен будет спросить разрешение полицейского. При этом он обязан разрешить проверить багажник и моторный отсек, а также записать данные счетчика пробега.


Если же водитель будет нарушать эти требования, ему может грозить штраф в размере до 500 злотых (около $ 130).

А вот полицейский во время своей работы не будет обязан представляться. Сделать он это должен только, если не одет в униформу, или его об этом попросит сам водитель.

Останавливать машины в неразрешенных местах полицейским будет запрещено. Меняются и правила измерения скорости, которые теперь можно будет делать только на ровных дорогах, без поворотов и препятствий на трассе.
 
 
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В Польше с 7 ноября заработают новые правила дорожного движения. Об изменениях, которые некоторых могут привести к штрафу, сообщает «Polsat News».
 
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