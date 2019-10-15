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Шило на мыло: белорус спрятался от тюрьмы в лесу. Жил отшельником в хижине

16.10.2019 18:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Гомельской области решил избежать тюрьмы за кражи и ушел жить в лес.

"История началась в Рогачевском районе в 2013 году, пишет interfax.by. Неизвестный регулярно обчищал временно пустующие дачи и деревенские дома. Сыщики вышли на след 47-летнего местного жителя, который мог быть причастен к хищениям, однако мужчина внезапно исчез, и на некоторое время кражи прекратились", - рассказали в МВД.

Однако, продолжили в ведомстве, через несколько месяцев из домов снова начали пропадать продукты, посуда, одежда, бытовая химия, средства гигиены, газовые горелки, свечи, батарейки, фонарики, радиоприемник.

"По набору предметов оперативники сделали вывод, что расхититель дачного скарба живет автономно, вдали от благ цивилизации", - подчеркнули там.

Как отметили в министерстве, на днях один из охотников рассказал местному участковому, что встретил в лесу странного мужчину с велосипедом. Поскольку эти места совсем не пользуются популярностью у грибников, милиционер немедленно выехал на место. Углубившись в чащу примерно на 4 километра, участковый наткнулся на строение из бревен, переложенных мхом.


Внутри на кровати спал человек в бушлате и шапке. Разбудив, участковый узнал в нем сельчанина, в течение последних 6 лет разыскиваемого за кражи. Его задержали и привезли в райотдел.

Мужчина рассказал, что когда им заинтересовались оперативники, он подался в бега. Бросив свой деревенский дом, сбежал в Россию, где нелегально работал. Когда наниматель обманул и не заплатил, белорусу пришлось вернуться на родину.

"Чтобы не оказаться за решеткой, он стал отшельником: построил в лесу хижину, обеспечивал себя за счет краж. Выходил на дело исключительно ночью, брал только необходимое в быту. Еду мужчина готовил на газовой горелке и костре, жилище освещал фонариком и свечами. Человеческую речь слышал в основном из радиоприемника. Лишь изредка он выходил на берег Днепра, где общался с отдыхающими и рыбаками", - рассказали в МВД.


В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 УК Беларуси (Кража). Известно о более чем 40 эпизодах преступной деятельности фигуранта в Рогачевском и Жлобинском районах.
 
 
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Житель Гомельской области решил избежать тюрьмы за кражи и ушел жить в лес.
 
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