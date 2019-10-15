Впервые за 7 лет: БелАЗ продаст в Индию 77 самосвалов

БелАЗы будут работать на открытом угольном карьере Gevra. Белорусская компания откроет сервисный центр в непосредственной близости от карьера. БелАЗ обязуется поставлять запчасти и оказывать сервисное обслуживание техники на протяжении 8 лет, говорится в сообщении компании.





Первые партии самосвалов планируется отгрузить в ноябре и декабре 2019 года.





Агентство Праймпресс, ссылаясь на данные тендера, сообщило, что перевозка 77 самосвалов в Индию может обойтись 9,24 млн долларов.









Общая сумма договора БелАЗа с Coal India составит около 200 млн долларов.





По информации посольства Беларуси в Индии, в конце 2019 года — начале 2020 года планируется подписать еще один крупный контракт между БелАЗом и Coal India на поставку самосвалов грузоподъемностью 240 тонн.





Coal India работает через 81 горнодобывающий район в восьми штатах Индии. В стране насчитывается около 430 угольных шахт, из которых 175 — открытые, 227 — подземные и 28 — смешанные.