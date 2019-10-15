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Месси получил шестую в карьере "Золотую бутсу"

16.10.2019 17:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 октября нападающий "Барселоны" 32-летний Лионель Месси получил шестую в карьере "Золотую бутсу" (он ее получает третий раз подряд).
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Она вручается лучшему бомбардиру национальных футбольных чемпионатов Европы. В прошлом сезоне на счету Месси в чемпионате Испании насчитывается 36 голов в 34 матчах, передает "Еврорадио".

Стоит отметить, что у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду четыре "Золотые бутсы".
 
 
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16 октября нападающий "Барселоны" 32-летний Лионель Месси получил шестую в карьере "Золотую бутсу" (он ее получает третий раз подряд).
 
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