ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Планы не выполнены – виноваты дипломаты: что не так с белорусским экспортом?

16.10.2019 16:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, темп роста экспорта товаров – 96,9%. Премьер-министр Сергей Румас предъявил претензии к министрам, председателям облисполкомов и МИДу. Что не так с белорусским экспортом? «Белорусскому партизану» объяснил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Планы не выполнены – виноваты дипломаты: что не так с белорусским экспортом?
- Белорусский экспорт вполне соответствует тому, что Беларусь может производить и производит с учетом соотношения цены и качества. Отдельный вопрос – экспорт продуктов нефтепереработки, калийных удобрений: мировые цены. Что касается остального экспорта, то общая неэффективность экономики: мы немногое можем произвести, что заинтересует мировые рынки, за исключением Российской Федерации. За исключением нефтепереработки и экспорта калийных удобрений порядка 90% всего экспорта идет в Россию. Однако в России сильно развито импортозамещение, и даже на российском рынке белорусская продукция теряет свои позиции.

Проблемы с экспортом завязаны на неэффективность, нереформированность экономики, прежде всего государственного сектора. Последнее время постоянно говорят о финансовых последствиях нереформированной экономики (плохие долги и так далее), но смысл неэффективной экономики состоит в том, что она не может эффективно производить и эффективно продавать. 

Что нужно для хорошего экспорта? Произвести хороший товар с соотношением цена-качество, второй элемент – уметь продать продукт (продвижение, маркетинг, то, что лежит в основе мировой экономике, сегодня уметь продавать – более важный навык, чем произвести). Со вторым элементом тоже тяжело, что также связано с нереформированностью экономики, отсутствием иностранных инвестиций (иностранные инвестиции – не просто приход иностранных технологий, станков, но и технологии продвижения, технологии продаж). С этой точки зрения премьер-министр наехал на МИД, на отдельные посольства: планы по наращиванию экспорта доведены, а посольства их не выполняют. Было бы странно ожидать от профессиональных дипломатов сверхнавыков в области маркентинга, в сфере продаж.

Собственно говоря, планы по росту экспорта, наряду с планами по росту ВВП на 4% в текущем году - этот показатель изначально не выдерживал никакой критики. Поэтому провал плана по экспорту не стал большим открытием.

В оправдание правительства можно привести единственный фактор: по экспорту ударила история с «грязной нефтью», в результате которой уменьшились поставки продуктов нефтепереработки на экспорт.


- Можно ли списать на «грязную нефть» минус три процента экспорта по сравнению с предыдущим годом?

- Даже без учета продуктов нефтепереработки темпы роста экспорта составили 0,9% - ниже планки. «Грязная нефть» ударила по темпам роста экспорта, но и по остальным показателям темпы роста не выполнены.

- Премьер-министр поручил подготовить в ноябре совещание правительства по итогам работы экономики за 9 месяцев, где хотят проанализировать все обещания, данные руководителями госорганов и предприятий на заседаниях в правительстве, и дать оценку действиям руководителей. Что изменится к этому времени?

- Качественно ничего не изменится. Это стандартные бюрократические игры: собрали совещание, огласили недостатки, раздали поручения по их исправлению к следующему совещанию. Так любит делать глава государства, и такие же мантры вынужден транслировать глава правительства.

- Румас привел цифры: 37 из 57-ми загранучреждений не выполняют доведенные задания по экспорту товаров, а 15 из них – второй год подряд. Какой подтекст заложен в этот укор?
 
- Все те же бюрократические мантры: раз уж до посольств доводят планы по росту экспорта, то за неисполнение планов их следует поругать. Завтра до посольств можно довести какие угодны планы, а затем – ругать за их неисполнение. Мне кажется, странно доводить до дипломатов планы по росту экспорта: дипломаты не могут влиять на производство, не могут повлиять на цены. В конце концов, существует закон маркетинга: можно более-менее хорошо продвигать, рекламировать, но для начала нужен хороший продукт. Если нет соответствующего продукта с хорошим соотношением цены и качества, то это никак не продашь. Известная белорусская политическая проблема: чиновника или ведомство любят ставить на определенный фронт работ.

Не думаю, что кто-то потеряет свое кресло – отдельные послы либо глава МИД. Но картинку можно показать: планы не выполнены – виноваты дипломаты.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, темп роста экспорта товаров – 96,9%. Премьер-министр Сергей Румас предъявил претензии к министрам,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В парке 1000-летия специалистами производится посадка кустарников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика