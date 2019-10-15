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C 10 ноября для иностранцев откроется безвизовая зона «Брест-Гродно»

16.10.2019 19:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

C 10 ноября для иностранцев откроется безвизовая зона «Брест-Гродно»
Фото из открытых источников

Как стало известно, белорусское правительство утвердило порядок посещения иностранными гражданами безвизовой территории «Брест-Гродно», а также районов Брестской и Гродненской областей.

C 10 ноября для иностранцев откроется безвизовая зона «Брест-Гродно» В Беларуси расширены зона и продолжительность безвизового режима

В соответствии с положением, иностранцы могут посещать безвизовую территорию «Брест-Гродно» в туристических целях на срок до 15 суток при индивидуальном посещении, а западные области при условии следования в составе туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории «Брест-Гродно».

При себе иностранным гражданам необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ, предназначенный для выезда за границу, и документ, дающий право на посещение безвизовой территории. Этот документ предоставляет право на однократный въезд и выезд из Беларуси.

Напомним, ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны Бреста и Гродно объединили в одну указом президента. В нее включили еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский, а также дали право въезда через два пункта пропуска – «Бенякони» и «Берестовица».

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Иностранцы могут посещать безвизовую территорию «Брест-Гродно» в туристических целях на срок до 15 суток при индивидуальном посещении.
 
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