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«Четыре года бились над этой проблемой». Какие вопросы рассматривали на выездном приёме Анатолия Исаченко в Логойске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выездной прием граждан в Логойске провел председатель Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Основные проблемы – земельные споры, транспортное обслуживание и жилищно-коммунальная сфера. Так, например, один из заявителей обратился к губернатору с просьбой отремонтировать небольшой участок дороги в деревне Малые Нестановичи. Еще одна проблема – отсутствие уличного освещения.
Сергей Тарасевич, житель Минска:
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Наталья Белостокская на прием к председателю облисполкома пришла не одна, а с соседками. Все они живут в деревне Рудня. До автобусной остановки жителям населенного пункта приходится идти целых шесть километров. Еще одна проблема – отсутствие в селе аптеки. Губернатор пообещал: автобус в населенный пункт будет заезжать раз в месяц. Остальные вопросы поручил рассмотреть местной власти.
Наталья Белостокская, жительница деревни Рудня:
Всего на приеме рассмотрено семь вопросов. Некоторые решили сразу на месте, другие взяты на контроль.
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«Четыре года бились над этой проблемой». Какие вопросы рассматривали на выездном приёме Анатолия Исаченко в Логойске
Новости Беларуси. Выездной прием граждан в Логойске провел председатель Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основные проблемы – земельные...
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