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Инновационные станции обслуживания велосипедов появятся в Вилейке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальный для страны проект реализуют местные активисты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С помощью таких экспресс-станций велолюбители смогут самостоятельно и без затрат на месте отремонтировать свой транспорт. В арсенале стенда специальная подставка, набор шестигранников и насос.
Евгений Ивашкевич, куратор проекта:
Сейчас выбирают места, в которых расположение станций будет наиболее практичным. На примете городской парк и центр.
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Новости Беларуси. Уникальный для страны проект реализуют местные активисты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С помощью таких экспресс-станций велолюбители...
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