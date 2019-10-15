ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будущее чёрного золота. Международный форум «Нефтехимия-2019» проходит в Минске

16.10.2019 18:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 октября в Минске открылся международный форум «Нефтехимия-2019». Здесь обсуждаются новые технологии, экспортно-импортный потенциал сотрудничества, кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущее чёрного золота. Международный форум «Нефтехимия-2019» проходит в Минске

Особое внимание – подготовке квалифицированных специалистов для нефтехимической отрасли. Форум открыл конкурс научных разработок студентов, магистрантов и аспирантов ведущих вузов нефтехимии. Его главная цель – выявить таланты и помочь им проявить себя в профессионоальной сфере. Здесь представлены как отечественные работы, так и технологии гостей конференции.

Корреспондент Вероника Гришкова разбиралась в теме.

Будущее чёрного золота. Международный форум «Нефтехимия-2019» проходит в Минске

Здесь представлен теплоизоляционный материал, который получается на основе кремнегеля.

Будущее чёрного золота. Международный форум «Нефтехимия-2019» проходит в Минске

Ее работа – разрушение гор не тектоническим, а титаническим трудом. Разработка молодого ученого Белорусского государственного технологического университета Божены Жих позволит горы химических отходов под Гомелем превратить в доходное производство.

Будущее чёрного золота. Международный форум «Нефтехимия-2019» проходит в Минске

Божена Жих, младший научный сотрудник Белорусского государственного технологического университета: 
Вовлечение в производство кремнегеля с получением таких технически важных продуктов как жидкое стекло, вспененные теплоизоляционные материалы, позволит улучшить экологическую обстановку в регионе, создать новые рабочие места. Особенностью данных материалов является снижение их себестоимости в сравнении с существующими аналогами.

Будущее чёрного золота. Международный форум «Нефтехимия-2019» проходит в Минске

Это лишь одна из четырех десятков разработок, представленных на конкурс молодых ученых международного форума «Нефтехимия-2019». Уже второй год подряд он собирает в стенах БГТУ лучших представителей отрасли со всего света. Особое внимание к нему у менеджеров ведущих предприятий Беларуси и стран ближнего зарубежья.

Будущее чёрного золота. Международный форум «Нефтехимия-2019» проходит в Минске

Сергей Каюшников, начальник инженерно-технического центра ОАО «Белшина»: 
У нас существует внутриотраслевая лаборатория совместно с Белорусским государственным техологическим университетом. В этом году нам выделены государственные средства в размере 3,2 миллиона белорусских рублей на закупку уникального оборудования, исследовательского оборудования. Такого ни у кого практически нету.

Будущее чёрного золота. Международный форум «Нефтехимия-2019» проходит в Минске

В рамках форума состоится открытие учебно-образовательного научно-практического центра стекла и керамики, аналогов которому в СНГ сегодня нет. Он позволит студентам и преподавателям БГТУ синтезировать и разрабатывать новые материалы. Практическое применение теоретических знаний – основа подготовки кадров современного технического вуза.

Будущее чёрного золота. Международный форум «Нефтехимия-2019» проходит в Минске
 

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета: 
В настоящее время университет ведет подготовку по 37 специальностям. Есть новые потребности и новые задачи, которые стоят перед экономикой нашей страны. Мы надеемся, что благодаря таким площадкам и обсуждениям, сотрудничеству они будут решаться.

Будущее чёрного золота. Международный форум «Нефтехимия-2019» проходит в Минске

Продлится форум три дня. То есть представители нефтехимической отрасли еще успеют не только сверить часы, но и наметить маршруты дальнейшего совместного развития.

Будущее чёрного золота. Международный форум «Нефтехимия-2019» проходит в Минске

Люди в материале: Вероника Гришкова, Божена Жих, Сергей Каюшников, Игорь Войтов
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 16 октября в Минске открылся международный форум «Нефтехимия-2019». Здесь обсуждаются новые технологии, экспортно-импортный потенциал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь вошла в топ-5 стран с дешевым фастфудом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика