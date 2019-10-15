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Будущее чёрного золота. Международный форум «Нефтехимия-2019» проходит в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 октября в Минске открылся международный форум «Нефтехимия-2019». Здесь обсуждаются новые технологии, экспортно-импортный потенциал сотрудничества, кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание – подготовке квалифицированных специалистов для нефтехимической отрасли. Форум открыл конкурс научных разработок студентов, магистрантов и аспирантов ведущих вузов нефтехимии. Его главная цель – выявить таланты и помочь им проявить себя в профессионоальной сфере. Здесь представлены как отечественные работы, так и технологии гостей конференции.
Здесь представлен теплоизоляционный материал, который получается на основе кремнегеля.
Ее работа – разрушение гор не тектоническим, а титаническим трудом. Разработка молодого ученого Белорусского государственного технологического университета Божены Жих позволит горы химических отходов под Гомелем превратить в доходное производство.
Божена Жих, младший научный сотрудник Белорусского государственного технологического университета:
Это лишь одна из четырех десятков разработок, представленных на конкурс молодых ученых международного форума «Нефтехимия-2019». Уже второй год подряд он собирает в стенах БГТУ лучших представителей отрасли со всего света. Особое внимание к нему у менеджеров ведущих предприятий Беларуси и стран ближнего зарубежья.
Сергей Каюшников, начальник инженерно-технического центра ОАО «Белшина»:
В рамках форума состоится открытие учебно-образовательного научно-практического центра стекла и керамики, аналогов которому в СНГ сегодня нет. Он позволит студентам и преподавателям БГТУ синтезировать и разрабатывать новые материалы. Практическое применение теоретических знаний – основа подготовки кадров современного технического вуза.
Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:
Продлится форум три дня. То есть представители нефтехимической отрасли еще успеют не только сверить часы, но и наметить маршруты дальнейшего совместного развития.
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Новости Беларуси. 16 октября в Минске открылся международный форум «Нефтехимия-2019». Здесь обсуждаются новые технологии, экспортно-импортный потенциал...
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