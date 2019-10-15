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Новости экономики за 16.10.2019

16.10.2019 18:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Где и когда будет апробирована новая схема финансирования детских садов, как изменяются денежные доходы белорусов и сколько сегодня можно сэкономить при покупке авиабилета? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая схема финансирования детских садов будет опробована в 2020 году

Реальные денежные доходы белорусов в январе-августе выросли на 6,8%

«ГОМСЕЛЬМАШ» БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ РОССИИ

Аграрии Пензенской области будут собирать урожай с помощью белорусских комбайнов. «Гомсельмаш» и министерство сельского хозяйства этого российского региона заключили соглашение о сотрудничестве.

Новости экономики за 16.10.2019

Согласно договоренности, наши машиностроители окажут содействие в оснащении области современной высокопроизводительной уборочной техникой, расширенный модельный ряд которой будет постоянно представлен на местной выставке-ярмарке. Кроме этого, документ предусматривает сотрудничество с Пензенским государственным аграрным университетом, а также демонстрацию энергонасыщенных комбайнов на полях региона.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАПЕРЕВОЗЧИК В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ПРОДАЕТ БИЛЕТЫ С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ

Если в ближайшие месяцы вы планируете путешествие или деловую поездку, то есть еще время, чтобы попытаться сэкономить на перелете. Национальный авиаперевозчик в течение суток проводит на своем сайте распродажу билетов на все регулярные рейсы. Стоимость полета туда-обратно по всем направлениям составляет 20 евро плюс таксы и сборы, в одну сторону – 15 евро.

Новости экономики за 16.10.2019

Скидка весьма существенная. Если обычный билет, к примеру, в Алма-Аты стоит минимум 167 евро, то по акции обойдется всего в 42. Распродажа началась в среду утром и закончится в половине девятого в четверг. Количество билетов ограничено.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Где и когда будет апробирована новая схема финансирования детских садов, как изменяются денежные доходы белорусов и сколько сегодня можно...
 
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