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Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматического оружия

16.10.2019 18:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматики.  

По информации УВД Брестского облисполкома, в дежурную часть Столинского РОВД поступило сообщение от жителя рабочего поселка Речица. Мужчина рассказал, что знакомый несколько раз ударил его ногой и выстрелил в спину и лицо.  

На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники РОВД и следственно-оперативная группа.  

Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматического оружия
Фото: УВД Брестского облисполкома  

Было установлено, 24-летний житель Ганцевичей находился в компании трех приятелей. Он из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения и произвел из изделия конструктивно схожего с пневматическим оружием более четырех выстрелов в спину и в лицо 38-летнему жителю р. п. Речица.  

Возбуждено уголовное дело «Особо злостное хулиганство». 

Нападавший был задержан.  

В Гродно 15-летнего подростка избили из-за серёжки в ухе (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматики.   По информации УВД Брестского облисполкома, в дежурную часть Столинского РОВД поступило...
 
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