Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматического оружия

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматики.

По информации УВД Брестского облисполкома, в дежурную часть Столинского РОВД поступило сообщение от жителя рабочего поселка Речица. Мужчина рассказал, что знакомый несколько раз ударил его ногой и выстрелил в спину и лицо.

На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники РОВД и следственно-оперативная группа.



Фото: УВД Брестского облисполкома

Было установлено, 24-летний житель Ганцевичей находился в компании трех приятелей. Он из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения и произвел из изделия конструктивно схожего с пневматическим оружием более четырех выстрелов в спину и в лицо 38-летнему жителю р. п. Речица.

Возбуждено уголовное дело «Особо злостное хулиганство».

Нападавший был задержан.