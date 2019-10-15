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Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматического оружия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматики.
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На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники РОВД и следственно-оперативная группа.
Было установлено, 24-летний житель Ганцевичей находился в компании трех приятелей. Он из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения и произвел из изделия конструктивно схожего с пневматическим оружием более четырех выстрелов в спину и в лицо 38-летнему жителю р. п. Речица.
Возбуждено уголовное дело «Особо злостное хулиганство».
Нападавший был задержан.
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Новости Беларуси. Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматики. По информации УВД Брестского облисполкома, в дежурную часть Столинского РОВД поступило...
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