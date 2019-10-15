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Белорусские анархисты поддержали курдов
Источник материала: Партизан
В среду анархисты провели в Минске на улице Володарского возле посольства Турции несанкционированную уличную акцию в поддержку курдов.
Милиционер пытается задержать участников акции / Роман Протасевич, Еврорадио
Они протестовали против ввода турецких войск на север Сирии,
Четверо анархистов в темных очках и масках держали плакаты против оккупации Турцией территории Сирии, на которой живут этнические курды, и выкрикивали лозунги ("Нет турецкому империализму!" и другие).
К анархистам подбежал милиционер — охранник посольства. Однако он не смог один задержать кого-то из участников акции — они сбежали, а помощь приехала только через 5 минут.
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В среду анархисты провели в Минске на улице Володарского возле посольства Турции несанкционированную уличную акцию в поддержку курдов.
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