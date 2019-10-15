Белорусские анархисты поддержали курдов









Милиционер пытается задержать участников акции / Роман Протасевич, Еврорадио





сообщает Еврорадио. Как известно, Анкара считает, что сирийские курды могут быть связаны с вооруженными формированиями курдов в Турции, против которых идет борьба. Курды в Сирии были союзниками США во время боевых действий против террористического "Исламского государства". Они протестовали против ввода турецких войск на север Сирии,Еврорадио. Как известно, Анкара считает, что сирийские курды могут быть связаны с вооруженными формированиями курдов в Турции, против которых идет борьба. Курды в Сирии были союзниками США во время боевых действий против террористического "Исламского государства".





Четверо анархистов в темных очках и масках держали плакаты против оккупации Турцией территории Сирии, на которой живут этнические курды, и выкрикивали лозунги ("Нет турецкому империализму!" и другие).









К анархистам подбежал милиционер — охранник посольства. Однако он не смог один задержать кого-то из участников акции — они сбежали, а помощь приехала только через 5 минут.











