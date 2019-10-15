Беспрецедентное дело: безымянный кот-наркокурьер доставлял наркотики в Тульской колонии

kp.by Кота поймали и поместили в зоосад, но он сбежал, пишет





Беспрецедентное дело рассматривали на днях в Новомосковском суде (РФ). В уголовном деле в качестве вещдока проходил… «серо-бело-черный» кот. Обвинение считало, что с помощью животного на территорию Тульской колонии №6 попадали наркотические вещества, сообщает «Коммерсантъ».









Обвиняемым по делу проходил бывший заключенный колонии Эдуард Долгинцев. Мужчина решил, что кот, который появился на свет и вырос в колонии, а также частенько через лаз «выходил на волю», сможет возвращаться обратно и с «бандеролями».













– В июне 2018 года знакомый Долгинцева прицепил к коту ошейник с потайным кармашком, в котором лежал сверток с психотропами. Фигурантов задержали правоохранители, безымянного кота серо-бело-черного окраса поймали и признали вещественным доказательством, – сообщило обвинение.





Усато-полосатый наркокурьер был отправлен на передержку и хранение в зоосад, но внезапно кот исчез.





Известно, что все обвинение построено на показаниях 3 свидетелей, имена которых сохраняются в тайне. Именно они "заказывали" наркотики у обвиняемого и могли бы опознать кота при очной ставке. Кроме того, сорвалось проведение следственного эксперимента, во время которого можно было достоверно узнать проносил ли кот наркотики в особо охраняемую зону.









Позиция адвокатов в деле на данный момент следующая: ответственные за хранение кота-наркокурьера должны понести соответствующее наказание, а дело необходимо закрыть, так как предполагаемое орудие преступления оказалось утеряным.



