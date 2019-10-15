Тимати во второй раз стал папой

Источник материала: Tut.by

У Тимати и его подруги Анастасии Решетовой родился сын. Об этом сам исполнитель сообщил в Instagram.

«Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г. Москва», — подписал он фото с новорожденным на руках.

Анастасия Решетова встречается с Тимати примерно с 2015 года. 23-летняя модель снялась в клипах рэпера «Зеро» и «Ключи от рая». То, что пара ожидает малыша, исполнитель подтвердил в июне.

Для девушки это первый ребенок, у музыканта уже есть пятилетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Основатель лейбла Black Star присутствовал и при ее появлении на свет.