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В Бобруйске 2-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под машину

16.10.2019 19:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бобруйске 2-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под машину
Следственный комитет РБ

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 14 октября в Бобруйске. Водитель Toyota Auris двигалась в жилой зоне по проезжей части бульвара Приберезинского.

В Бобруйске 2-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под машину В Брестском районе под колеса автомобиля попал 6-летний ребенок

Внезапно на дорогу выбежал 2-летний ребенок. Его отец отвлекся, когда доставал вещи из автомобиля. Столкновения избежать не удалось, машина сбила ребенка. Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия ЛАВРИНОВИЧ, с тяжкими телесными повреждениями мальчик госпитализирован. Сейчас разыскиваются свидетели и очевидцы происшествия.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения»). Следователи установят объективную картину ДТП и дадут правовую оценку ее участникам.

 
 
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