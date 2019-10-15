В Бобруйске 2-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под машину

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 14 октября в Бобруйске. Водитель Toyota Auris двигалась в жилой зоне по проезжей части бульвара Приберезинского.

Внезапно на дорогу выбежал 2-летний ребенок. Его отец отвлекся, когда доставал вещи из автомобиля. Столкновения избежать не удалось, машина сбила ребенка. Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия ЛАВРИНОВИЧ, с тяжкими телесными повреждениями мальчик госпитализирован. Сейчас разыскиваются свидетели и очевидцы происшествия.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения»). Следователи установят объективную картину ДТП и дадут правовую оценку ее участникам.