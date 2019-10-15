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Археологи в Египте нашли более 20 саркофагов Нового царства

16.10.2019 20:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более двадцати деревянных саркофагов времен XVIII династии фараонов (1550−1292 годы до н. э.) найдены близ города Луксор, сообщило министерство древностей Египта.


Фото: EGYPT ANTIQUITIES MINISTRY

Все саркофаги украшены яркой росписью и хорошо сохранились. Саркофаги были найдены на территории некрополя Эль-Ассасиф, где находятся захоронения времен XV, XVI и XVIII династий. Эль-Ассасиф расположен на территории древних Фив на западном берегу Нила.

Саркофаги находились в одном захоронении в два яруса. В заявлении министерства древностей Египта говорится, что эта находка археологов — одна из самых крупных и одна из самых важных за последние годы.

Более подробно о находке представители министерства и археологи расскажут на пресс-конференции, которая состоится в эту субботу, 19 октября.




Некрополь Эль-Ассасиф находится рядом с Долиной Царей, где располагаются усыпальницы фараонов Нового царства. Большинство захоронений на территории некрополя относятся к Позднему периоду истории Древнего Египта (664−332 до нашей эры) .

На территории некрополя есть два захоронения, которые относятся ко времени XVIII династии (1550−1292 гг. до нашей эры) — первой династии Нового Царства, к которой принадлежали фараоны — Яхмос I, Хатшепсут, Тутмос III, Аменхотеп III, Эхнатон и Тутанхамон.

На прошлой неделе министерство древностей Египта сообщило, что археологи нашли в Луксоре древнюю «промышленную зону».

На территории индустриального района находились складские помещения, мастерские, где изготавливались различные предметы для царских гробниц, множество керамических изделий, которые относятся ко времени XVIII династии.

Среди объектов, находившихся на территории «промышленной зоны», была ювелирная мастерская и печь для обжига керамических изделий.

 
 
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Все саркофаги украшены яркой росписью и хорошо сохранились.
 
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