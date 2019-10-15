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Действительно ли белорусские продукты качественнее импортных? Интервью с Зеноном Ловкисом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тему продовольственной безопасности страны мы обсудили с гостем студии Новости «24 часа». 16 октября это генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Зенон Ловкис.
Что такое продовольственная безопасность
Сергей Прохоров, СТВ:
Зенон Ловкис, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
Есть такой показатель – интегрированный показатель продовольственной безопасности. Он превышает у нас единицу, что является хорошим показателем в мировой практике.
Насколько Беларусь обеспечена собственными продуктами
Сергей Прохоров:
Зенон Ловкис:
Действительно ли белорусские продукты качественнее импортных?
Сергей Прохоров:
Зенон Ловкис:
Но у нас создана так называемая система достижения качества. У нас в нашем центре работает национально-технический комитет по стандартизации, и мы изначально в продукты закладываем те стандарты, которые приняты в Европе. Дальше у нас работает в нашем центре контрольно-испытательный комплекс, где мы разрабатываем методики, методы изучения, исследования наполнителей и других ингредиентов, которые применяются в продуктах питания. Это тоже способствует тому, что будет продукт качественный.
Вот, например, последнее: присутствие пальмового масла в продуктах – мы разработали методику оценки и исследования.
Почему опасно пальмовое масло в продуктах
Сергей Прохоров:
Зенон Ловкис:
Сергей Прохоров:
Зенон Ловкис:
«Эта работа у нас запущена. Мы не подготовлены к правильному питанию»
Сергей Прохоров:
Зенон Ловкис:
Продолжительности жизни, мы знаем, и в Беларуси уже растет, в соседних странах. Только за счет правильного питания удалось достичь таких показателей. Мы будем надеяться, что у нас эти показатели продолжительности будут расти именно не за счет лекарственных средств, а за счет того лекарственного правильного питания, которое у нас в достаточном количестве.
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Новости Беларуси. Тему продовольственной безопасности страны мы обсудили с гостем студии Новости «24 часа». 16 октября это генеральный директор...
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