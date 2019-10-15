После наказания болгарских футболистов УЕФА может лишить Стамбул финала Лиги чемпионов





Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что ассоциация обсудит возможность переноса финала Лиги чемпионов-2019/20 из Стамбула. Причиной послужили празднования голов сборной Турции, футболисты которой уже дважды использовали военное приветствие.





"Чемпионат" , ссылаясь на Tuttomercatoweb. "Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но, конечно, мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков. Решения УЕФА будут приниматься после консультаций с руководством организации и президентом", — цитирует Уву, ссылаясь на Tuttomercatoweb.









Ранее Министр Франции по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняню потребовала от УЕФА наказать сборную Турции за воинское приветствие, которое продемонстрировали турецкие футболисты во время матча между сборными (1:1) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.







