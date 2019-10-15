Приговор-сенсация по педофилии: к 20 годам приговорили женщин, которые знали о насилии над их детьми

пишет TUT.BY. Суд признал мужчину и двух женщин виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил максимально возможное наказание: каждый из фигурантов получил по 20 лет лишения свободы. Их обвиняли сразу по нескольким статьям УК: в изнасиловании, порнографии, торговле людьми и др. Они имеют право обжаловать приговор в течение 10 суток со дня его провозглашения, говорится на сайте Верховного суда,TUT.BY.









Напомним, эта шокирующая история началась 20 лет назад. Студент-программист сначала коллекционировал детское порно, а потом решил, что может сам снимать ролики. Жертвами становились дети его друзей и знакомых, которые во время насилия находились в соседней комнате. Жертвами становились дети его друзей и знакомых, которые во время насилия находились в соседней комнате.





В 2015 году он познакомился с женщиной из Новополоцка, был ее сожителем. И вскоре начал насиловать ее 2-летнюю дочь и 4-летнюю племянницу. Матери девочек, по данным следствия, не просто знали о насилии, но помогали преступнику и получали за это деньги. Они также стали обвиняемыми по громкому уголовному делу.





Как вышли на след 40-летнего обвиняемого?





В 2018 году белорусским правоохранителям поступила информация от российских коллег, что на территории страны, предположительно, находится человек, причастный к распространению порнографических материалов. В итоге мужчину задержали около его дома в Минске. Сводных сестер из Новополоцка также арестовали в 2018-м. Старшей — 34 года, младшей — 25. На их страницах в соцсетях много фотографий с детьми, они были подписаны на группы для заботливых мам. Кстати, женщины сами выросли без родителей.









В ходе расследования стало известно, что порноролики с участием белорусских девочек минчанин продавал интернет-пользователям из Германии, Испании, России и государств Ближнего Востока. Рассчитывались с ним криптовалютой, сообщал СК. В июне 2016 года обвиняемый предоставил одному из иностранцев, который приехал в Беларусь, маленьких девочек в целях сексуальной эксплуатации и создания видеозаписей.





Всего за три года фигурант уголовного дела сделал несколько десятков порнографических роликов с участием детей. Он также, по данным следствия, был причастен к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних девочек. Одна из них — жительница Украины.





Кроме того, установлено, что обвиняемый выращивал коноплю — для личного употребления. В обвинении — 31 эпизод противоправных действий.