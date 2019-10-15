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Знакомьтесь: 7 молодых классических музыкантов из Беларуси, которых знает весь мир

16.10.2019 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Академический концерт — это не для меня, это для музыкальных эстетов — думает большинство из нас и редко ходит на такие ивенты.

Знакомьтесь: 7 молодых классических музыкантов из Беларуси, которых знает весь мир
Кремер и Башмет, фото: Павел Поташников, strenger.livejournal.com
Поэтому многие талантливые академические музыканты-беларусы чаще играют на сценах Вены, Парижа или Берлина, чем в Минске. The Village Беларусь выбрал семь молодых нескучных музыкантов с мировым именем, которых нужно знать и хоть раз услышать. Тем более, что в Минске прямо сейчас при поддержке МТС проходит фестиваль Юрия Башмета, на котором играют некоторые из них, пишет The Village Беларусь.

Ростислав Кример: Привлекает звезд мирового уровня в Беларусь

Самая очевидная в этом списке фамилия, поскольку именно благодаря Ростиславу Кримеру классическая музыка на сценах Беларуси стала звучать чаще: в 2006 году он основал Международный фестиваль Юрия Башмета, на который ежегодно съезжаются звезды академической музыки мирового уровня, такие как Кшиштоф Пендерецкий и Гидон Кремер.

Ростислав Кример — пианист. Как и многие музыканты, серьезно заниматься музыкой он начал с детства и уже в 15 лет давал в Англии бывало и до 20 концертов в день вместе с другими музыкантами. С этой страной связаны и другие его триумфы: Ростислав закончил аспирантуру Королевской Академии Музыки в Лондоне, а в 2006 году впервые выступил с сольным концертом в Лондонском Кадоган-Холле. Тогда The Musical Opinion Magazine написал: «Кример нокаутировал публику своим выступлением». После этого он в одиночку и с оркестром выступал в известных залах Парижа, Бонна, Зальцбурга и Флоренции — объездил почти весь мир.

Первая «коллаборация» рока и классической музыки в наших широтах тоже случилась благодаря Кримеру. В 2011 году «Океан Ельзи» сыграл свой первый кросс-овер концерт с симфоническим оркестром Беларуси в рамках фестиваля Юрия Башмета.

Александр Хумала: Один из 12 лучших дирижеров мира

Capella — это не только крутой резорт в Сингапуре и на Мальдивах, но и камерный хор с оркестром, которым дирижирует Александр Хумала и который называется капелла «Сонорус».

 
Когда Александр решил вернуться в Беларусь из Нидерландов, где он закончил консерваторию, получил большой грант от королевы и ассистировал в королевском оркестре, от голландского паспорта его отделяло всего несколько месяцев. Но маленькая квартира дома лучше чужого роскошного дворца, считает Александр.

Гастролировать по миру он все равно продолжает — вместе с капеллой и отдельно как приглашенный дирижер. Дирижировал Шотландским камерным оркестром, Варшавским симфоническим оркестром и выступал дирижером-постановщиком Лионской Национальной Оперы.

Международный фонд Георга Шолти включил Хумалу в 12-ку лучших дирижеров мира.

Вопреки расхожему мнению, Александр считает классику не элитарным искусством для избранных ценителей, а музыкой для всех. Вероятно, поэтому в репертуаре капеллы, которой он руководит, не только духовная музыка и рождественские хоралы, но и мировые хиты, вроде The Show Must Go On.

Ольга Подгайская: Автор крутых творческих проектов с академической музыкой

Если в Беларуси есть амбассадор академической музыки, то это Ольга Подгайская. 


Вы наверняка восхищались ее музыкальными проектами, реализованным в Минске, но представить не могли, что их автор — академический музыкант, мастер игры на органе.

В Беларусь Ольга переехала из Казахстана больше 20 лет назад с семьей и пианино, на котором играет до сих пор. Первое музыкальное образование получила в Лиде. В 2016 году была удостоена польской стипендии Gaude Polonia и прошла стажировку в Музыкальном университете им. Ф. Шопена в Варшаве.


Орen air, фестиваль немого кино и живой музыки «Кинемо» (во дворике музея Заира Азгура), проект «Бах в метро», кинопоказ «Носферату» под живую музыку в «Ракете» — Ольга является автором или соавтором всех этих проектов. Также она создала музыкальную лабораторию Five storey ensemble, которая объединила беларуских прогрессивных академических композиторов и исполнителей. То, что они играют, музыкальные критики называют современной камерной музыкой. Коллектив успел выпустить два альбома на итальянском лейбле Altrock (в 2013 и 2017 году), которые высоко оценили международные критики.

Музыкой Ольги Подгайской озвучивали немые фильмы в кинотеатре Babylon в Берлине, на одном из самых крутых фестивалей Украины «Нiмi ночi», а в Беларуси — радиоспектакли. Кроме того, она дает много органных концертов в своей стране и за рубежом.

Артем Шишков: Первый беларус, сыгравший на скрипке Страдивари

В Белорусской академии музыки есть скрипка стоимостью с «небольшой Ледовый дворец». 


Скрипку Гварнери поручили приобрести для Артема Шишкова по просьбе Владимира Спивакова и Юрия Башмета.

В зарубежных афишах рядом с его именем пишут «Лучший скрипач Беларуси».

Артем Шишков первым из беларуских музыкантов сыграл на скрипке Страдивари и стал лауреатом престижного конкурса королевы Елизаветы.

Получать музыкальное образование Артем начал в беларуском вузе, позже закончил аспирантуру в Венском университете музыки, а потом стал первой скрипкой легендарного квартета Lipkind Quartet. Несколько лет жил в Берлине и Париже, выступал в Бельгии, США, Норвегии и Швейцарии. Играл Баха на улицах Парижа. В Беларуси Артем тоже играет много и регулярно на сценах столичной и региональных филармоний. Он не раз выступал на Международном фестивале Юрия Башмета, который много лет проходит в партнерстве с компанией МТС.

Михаил Радунский: красив как Джим Моррисон

Вам показалось. Парень с виолончелью на видео — не Джим Моррисон, а беларуский виолончелист Михаил Радунский, ученик всемирно известного Владимира Перлина.


Михаил — постоянный участник фестиваля камерной музыки Musica Mundi (Бельгия), также он гастролирует в Китае, России и Франции. В Беларуси фамилию виолончелиста можно увидеть на афишах фестиваля Юрия Башмета. Также Радунский играет в Симфоническом оркестре Белтелерадиокомпании и принимает участие в благотворительных проектах.

Он обожает Queen и the Doors и мечтает сыграть совместный концерт со Стингом.

А пока совместно с Яном Ярошем исполнил кавер на песню Стинга Fragile.

Однажды Михаил признался, что много лет не репетирует дома, потому что его кот оказался черств к высокому искусству и, услышав звуки «брутальной скрипки», бежит прочь.

Анна Хоменя: играет на органе — ровеснике Баха

Видео: Фуга И.С.Баха ля-минор BWV 543 в церкви Св. Петра в Бозау, Германия
Беларуские органисты называют Анну самым недооцененным в Беларуси и самым талантливым музыкантом. Свои первые хоралы Баха она сыграла в 16 лет. Анна — единственная из нашего списка музыкантов, уехавшая из Беларуси — в Париж. Там в 2017 году она закончила консерваторию по специальностям «орган» и «клавесин», сейчас ведет активную концертную жизнь во Франции, Германии и Италии.

Хоменя играла на клавесине, органе и старинном фортепиано в CRR de Paris

Она брала мастер-классы у известных органистов (Й. Труммер, Х. Фагиус, М. Зандер). Ее мастерству покоряются органы — ровесники Баха в старинных храмах Франции. Это храмы с историей и музыкальной традицией, чтобы получить доступ к старинному органу, музыкант должен играть в нужном стиле — этому органисты учатся много лет.


В этом году беларуска открывала фестиваль «Органы Парижа» вместе с признанными органистами Ф. Лефевром и Л. Фассангом, а также стала преподавателем шотландской органной академии.

Во время коротких визитов в Минск Хоменя дает концерты в костеле Святого Роха и в кафедральном храме Девы Марии.

Александр Музыкантов: Эмоционален как Шопен

Александр тоже из тех пианистов, кому талант и востребованность позволяют жить не здесь, но, отучившись в престижной London College of Music, музыкант предпочел вернуться в Минск.


Музыкантов выступал с сольными концертами и в составе камерных ансамблей в известных залах Европы: Saal Cortot (Париж), Concert Noble (Брюссель), Cadogan Hall и Steinway Hall (Лондон). В 2013 году стал победителем Международного конкурса пианистов WTPA в Сербии. Сейчас он солист в Белгосфилармонии и преподаватель в академии музыки.


В этом году МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮРИЯ БАШМЕТА, партнером которого является компания МТС, проходит в Минске четырнадцатый раз. За это время на сценах Минска играли и дирижировали такие мэтры классической музыки как Гидон Кремер, Виктор Третьяков, Наталия Гутман, Максим Венгеров, Вадим Репин, Николай Луганский, Барри Дуглас.
 
Теги: Минск
 
 
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Академический концерт — это не для меня, это для музыкальных эстетов — думает большинство из нас и редко ходит на такие ивенты.
 
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