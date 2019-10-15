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И себя не обидел, и родню порадовал
Источник материала: Партизан
Замдиректора барановичского предприятия организовал схему посредников из родственников и знакомых. КГК раскрыл посредническую схему при продаже продукции одного из барановичских предприятий в Россию.
Замдиректора предприятия зарегистрировал две коммерческие фирмы на своих родственников и знакомых и продавал продукцию через них. Деньги за посреднические услуги оседали на счетах подконтрольных фирм, а не поступали производителю продукции. В результате предприятию был нанесен ущерб в размере около 100 тысяч рублей, сообщает КГК.
В отношении бывшего замдиректора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет, пишет
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Замдиректора барановичского предприятия организовал схему посредников из родственников и знакомых. КГК раскрыл посредническую схему при продаже продукции...
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