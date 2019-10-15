И себя не обидел, и родню порадовал

Замдиректора предприятия зарегистрировал две коммерческие фирмы на своих родственников и знакомых и продавал продукцию через них. Деньги за посреднические услуги оседали на счетах подконтрольных фирм, а не поступали производителю продукции. В результате предприятию был нанесен ущерб в размере около 100 тысяч рублей, сообщает КГК.







