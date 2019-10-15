Авария на МКАД: 20-летнюю девушку от удара зажало в салоне

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утреннее ДТП на улице Бабушкина. На съезде с кольцевой столкнулись грузовик и легковое авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАД столкнулись Citroen и грузовик Hyundai

20-летнюю девушку, водителя легковушки, от удара зажало в салоне. С травмами она доставлена в больницу. По факту ДТП сейчас проводится проверка.







