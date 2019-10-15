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Авария на МКАД: 20-летнюю девушку от удара зажало в салоне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утреннее ДТП на улице Бабушкина. На съезде с кольцевой столкнулись грузовик и легковое авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
20-летнюю девушку, водителя легковушки, от удара зажало в салоне. С травмами она доставлена в больницу. По факту ДТП сейчас проводится проверка.
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Новости Беларуси. Утреннее ДТП на улице Бабушкина. На съезде с кольцевой столкнулись грузовик и легковое авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ....
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