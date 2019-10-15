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В Минске начали обкатывать мини-электробус

16.10.2019 21:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске. Уже в октябре экспериментальный образец поставят заказчику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске начали обкатывать мини-электробус

Его длина всего 9 метров, что делает технику более маневренной. На одном заряде электробус сможет проехать почти 200 километров и перевезти до 75 пассажиров.

В Минске начали обкатывать мини-электробус

Олег Быцко, директор научно-технического производственного центра «Белкоммунмаш»:
Из особенностей могу отметить, что задняя ось тоже управляемая. То есть она тоже будет поворачиваться, и за счет этого маневренность этого электробуса улучшится. Попробовав эту технологию на этом электробусе, мы будем планировать внедрять ее и на других кузовах четвертого поколения для того, чтобы сохранить маневренность на уровне тех транспортных средств пассажирских, которые сейчас эксплуатируются.

В Минске начали обкатывать мини-электробус

Такая модель электробуса будет особенно востребована в маленьких городах. Если говорить о зарубежном рынке, то новинкой уже заинтересовались в Грузии. В Тбилиси планируют поставить почти десяток маленьких электробусов.

В Минске начали обкатывать мини-электробус

Люди в материале: Олег Быцко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске. Уже в октябре экспериментальный образец поставят заказчику, сообщили в программе...
 
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