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В Минске начали обкатывать мини-электробус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске. Уже в октябре экспериментальный образец поставят заказчику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Его длина всего 9 метров, что делает технику более маневренной. На одном заряде электробус сможет проехать почти 200 километров и перевезти до 75 пассажиров.
Олег Быцко, директор научно-технического производственного центра «Белкоммунмаш»:
Такая модель электробуса будет особенно востребована в маленьких городах. Если говорить о зарубежном рынке, то новинкой уже заинтересовались в Грузии. В Тбилиси планируют поставить почти десяток маленьких электробусов.
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Новости Беларуси. Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске. Уже в октябре экспериментальный образец поставят заказчику, сообщили в программе...
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