Энергоемкость ВВП Беларуси уменьшилась — что это значит и на что влияет

Источник материала: Виртуальный Брест

Энергоемкость ВВП Беларуси в период с далекого 1990 года по наше время уменьшилась в 3,5 раза, об этом сообщил представитель Департамента по энергоэффективности госкомитета по стандартизации Андрей Миненков.





Изменение энергоемкости ВВП страны показывает, насколько эффективно развиваются институты энергоэффективности в стране.

Чиновник подчеркнул, что над уменьшением показателя энергоемкости ВВП работают не отдельные секторы, а экономика в целом, активны здесь и простые белорусы.

По информации Международного энергетического агентства, за последние три десятка лет республика снизила энергоемкость экономики в 3,5 раза, то есть с 550 до 160 килограммов нефтяного эквивалента на тысячу американских долларов (по ценам 2010 года).

Значительное влияние на эту цифру оказала возобновляемая энергетика. По словам Миненкова, с 2000 года ее доля в стране выросла до 6,2%, то есть увеличилась практически в два раза.

"Мы заинтересованы в развитии этой работы. В конечном итоге это снижает себестоимость отечественных товаров, улучшает благосостояние людей, государства", — цитирует Миненкова БелТА.

Почему это важно

Устойчивость и успешность развития национальной экономики напрямую зависит от энергоэффективности.

Энергоемкость ВВП характеризует эффективность использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при производстве ВВП.

Снижение энергоемкости ВВП для любого государства помогает снизить валютные затраты страны на закупку ТЭР и, как следствие, уменьшить зависимость энергоснабжения страны от внешних поставщиков. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках страны, а также снижает негативное влияние энергетического сектора на окружающую среду.