Прошло заседание клуба «Диалог» по теме: «Человек славен трудом»

Источник материала: Виртуальный Брест

15 октября 2019 года состоялось очередное заседание клуба «Диалог» Ленинского районного совета ветеранов, в центре внимания которого - человек труда. Открыла заседание руководитель клуба, заместитель председателя совета ветеранов - Мария Мещанчук. Было отмечено, что в год 1000-летия Бреста свои юбилейные даты отмечают трудовые коллективы города, вносящие достойный вклад в его экономику.





«Хлеб – всему голова». ОАО «Берестейский пекарь» - одно из предприятий, обеспечивающее горожан хлебом, празднует свое 95-летие. Более 13-ти лет возглавлял предприятие Леонид Брич, ныне депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Он рассказал о предприятии в годы его руководства и о своей работе в Парламенте Республики Беларусь. О сегодняшнем дне предприятия и его перспективах выступил заместитель генерального директора ОАО «Берестейский пекарь» Николай Горностай.





ОАО «Брестский мясокомбинат» - ведущий производитель мясной продукции на рынке Республики Беларусь. Начальник отдела комбината Елена Ковальчук познакомила с работой предприятия, которое за свои 80 лет переживало и взлеты, и падения, и вышло на высокий уровень технологии, соответствующий мировым стандартам.





Добиваются хороших результатов в трудовых коллективах благодаря сплоченным коллективам специалистов и рабочих – команде единомышленников. Ветеранам труда предприятий ОАО «Берестейский пекарь» и ОАО «Брестский мясокомбинат» были вручены подарки от руководства этих предприятий.









Соответствие необходимым стандартам изделий, продукции подтверждает РУП «Брестский областной центр стандартизации, метрологии и сертификации», которое отмечает свое 80-летие. Начальник отдела Галина Якушевич отметила высокое качество продукции Берестейского пекаря и Брестского мясокомбината и рассказала о работе центра.









«Юбиляр поздравляет юбиляров» – большим подарком для собравшихся в зале кинотеатра «Беларусь» стало выступление оркестра народных инструментов УО «Брестский государственный музыкальный колледж имени Григория Ширмы» (художественный руководитель и дирижер Стрелова Лилия Николаевна). За 80 лет своей деятельности учреждение образования стало одним из ведущих музыкальных учебных заведений Республики Беларусь. 60 учащихся колледжа являются стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.





Всем присутствующим подарили свои выступления творческие коллективы детской хореографической школы искусств имени В.Н. Погодина, вокальная студия «Май Бэби». Солистка городского духового оркестра Марина Житенева исполнила песню о Бресте Альберта Пославского, победителя конкурса авторской песни к 1000-летию города Бреста.





Председатель совета ветеранов Ленинского района Валентина Карпук поблагодарила учреждения культуры за сотрудничество в организации досуга пожилых людей и вручила Почетные грамоты районного совета сотрудникам кинотеатра «Беларусь».

По информации Совета ветеранов

Ленинского района г.Бреста