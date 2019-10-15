Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматики

Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Ганцевичей задержан в Столинском районе по подозрению в совершении особо злостного хулиганства, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.





В милицию обратился житель рабочего поселка Речица 1981 года рождения. Мужчина сообщил, что знакомый молодой человек беспричинно несколько раз ударил его ногой и выстрелил в спину и в лицо. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники РОВД и следственно-оперативная группа.

Личность злоумышленника вскоре была установлена. Им оказался уроженец рабочего поселка, а нынче житель Ганцевичей 1995 года рождения. Выяснилось, что он, находясь в компании трех приятелей в микрорайоне Горынь, из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил в пострадавшего из изделия, конструктивно схожего с пневматическим оружием, причинив ему телесные повреждения.

Столинский РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. Подозреваемый задержан.