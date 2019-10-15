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Туристический портал создают в Брестской области

16.10.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Портал "Брестская область: туризм, отдых, развлечения" заработает до конца текущего года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк.

Туристический портал создают в Брестской области

Узнать о туристических возможностях Брестской области можно на сайте bresttravel.by. Сейчас он работает в тестовом режиме, идет наполнение контента на русском языке. Когда портал заработает на полную мощность, информацию планируется переводить на белорусский, английский, польский, немецкий и литовский языки.

Пользователи смогут найти материалы о городах и районах, достопримечательностях, объектах размещения и питания, санаториях и агроусадьбах, туристических маршрутах. Отдельный раздел посвящен безвизовому посещению Брестской области. Также будут размещены календарь туристических событий, онлайн-карта ключевых достопримечательностей, фото и видео о юго-западном регионе.

"Портал рассчитан на иностранных туристов, в первую очередь из Польши, Германии, России, Литвы. Белорусам он тоже будет интересен, они смогут узнать больше о возможностях путешествия по Брестской области, - считает Денис Никитюк. - Помимо общей информации о регионе разместим на портале ссылки на календари ключевых мероприятий в крупных городах - Бресте, Барановичах и Пинске".

Брестскую область с начала этого года посетили более 200 тыс. туристов, в том числе возможностью безвизового посещения воспользовались свыше 25 тыс. граждан 66 стран. Большинство иностранных гостей прибыли из Польши, Германии, Латвии, Литвы и Нидерландов. В среднем туристы останавливаются в регионе на три дня и более.

 
Теги: Брест
 
 
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