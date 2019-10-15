Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Столинского РОВД поступило сообщение от жителя рабочего поселка Речица о том, что наглядно знакомый беспричинно несколько раз нанес ему удары ногой и произвел выстрелы в спину и в лицо.





На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники РОВД и следственно-оперативная группа.

Правоохранителями установлено, что житель Ганцевичей, 1995 года рождения, находясь в компании трех приятелей в микрорайоне "Горынь", из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения и произвел из изделия, конструктивно схожего с пневматическим оружием, более четырех выстрелов в спину и в лицо жителю р.п.Речица, 1981 года рождения.





Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь («Особо злостное хулиганство»), 23-летний молодой человек задержан.

Официальный представитель УВД Наталья Сахарчук,

фото УГКСЭ