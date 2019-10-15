|
Пули в спину от "Друга детства"
16.10.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Столинского РОВД поступило сообщение от жителя рабочего поселка Речица о том, что наглядно знакомый беспричинно несколько раз нанес ему удары ногой и произвел выстрелы в спину и в лицо.
На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники РОВД и следственно-оперативная группа.
Правоохранителями установлено, что житель Ганцевичей, 1995 года рождения, находясь в компании трех приятелей в микрорайоне "Горынь", из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения и произвел из изделия, конструктивно схожего с пневматическим оружием, более четырех выстрелов в спину и в лицо жителю р.п.Речица, 1981 года рождения.
Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь («Особо злостное хулиганство»), 23-летний молодой человек задержан.
Официальный представитель УВД Наталья Сахарчук,
фото УГКСЭ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дежурную часть Столинского РОВД поступило сообщение от жителя рабочего поселка Речица о том, что наглядно знакомый беспричинно несколько раз нанес ему удары...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)