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Сергей Лебедев: отмечаем спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в нижнюю палату белорусского парламента

16.10.2019 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Миссия СНГ отмечает спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в нижнюю палату белорусского парламента. Заявил об этом Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 октября он посетил окружную избирательную комиссию Логойского округа № 75.

Сергей Лебедев: отмечаем спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в нижнюю палату белорусского парламента

Наблюдатели от Содружества Независимых Государств приступили к работе в Беларуси 4 сентября. За это время на базе исполкома они создали штаб, провели ряд встреч с представителями ведомств, которые участвуют в организации и проведении выборов. Кроме того, постоянно контактируют с Центральной избирательной комиссией и уже успели побывать во всех областях Беларуси.

Сергей Лебедев: отмечаем спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в нижнюю палату белорусского парламента

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Мы констатируем очень большое внимание со стороны всех структур власти Республики Беларусь к ходу подготовки к выборам. Общие задачи поставлены, мы это слышали неоднократно из уст на самом высоком уровне. Поставлена общая задача обеспечить достойное проведение выборов, обеспечить право граждан Беларуси на свободное волеизъявление.

Мы ведем также регистрацию наблюдателей. Заявки поступают из всех государств СНГ. Мы полагаем, что общая численность нашей миссии составит примерно 400 человек.

Сергей Лебедев: отмечаем спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в нижнюю палату белорусского парламента

Аккредитацию на парламентские выборы в Беларуси получили уже более 300 международных наблюдателей. Большинство из них входят в миссию СНГ. На днях к наблюдению за избирательной кампанией приступили представители БДИПЧ ОБСЕ, а наблюдатели Совета Европы уже сообщили белорусской стороне, что планируют приехать 13 ноября.

Люди в материале: Сергей Лебедев
 
 
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Новости Беларуси. Миссия СНГ отмечает спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в нижнюю палату белорусского парламента. Заявил об этом Сергей Лебедев,...
 
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