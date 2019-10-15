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Сергей Лебедев: отмечаем спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в нижнюю палату белорусского парламента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Миссия СНГ отмечает спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в нижнюю палату белорусского парламента. Заявил об этом Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 октября он посетил окружную избирательную комиссию Логойского округа № 75.
Наблюдатели от Содружества Независимых Государств приступили к работе в Беларуси 4 сентября. За это время на базе исполкома они создали штаб, провели ряд встреч с представителями ведомств, которые участвуют в организации и проведении выборов. Кроме того, постоянно контактируют с Центральной избирательной комиссией и уже успели побывать во всех областях Беларуси.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Мы ведем также регистрацию наблюдателей. Заявки поступают из всех государств СНГ. Мы полагаем, что общая численность нашей миссии составит примерно 400 человек.
Аккредитацию на парламентские выборы в Беларуси получили уже более 300 международных наблюдателей. Большинство из них входят в миссию СНГ. На днях к наблюдению за избирательной кампанией приступили представители БДИПЧ ОБСЕ, а наблюдатели Совета Европы уже сообщили белорусской стороне, что планируют приехать 13 ноября.
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Сергей Лебедев: отмечаем спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в нижнюю палату белорусского парламента
Новости Беларуси. Миссия СНГ отмечает спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в нижнюю палату белорусского парламента. Заявил об этом Сергей Лебедев,...
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